Toscana Aeroporti: Barbuti si rifiuta di presentarsi in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia sulla vertenza riguardante gli appalti. Ne chiediamo le dimissioni

La decisione di Andrea Barbuti, rappresentante del Comune di Pisa nel CdA di Toscana Aeroporti, di non presentarsi in Seconda Commissione di controllo e garanzia in merito alle questioni inerenti la situazione dell’appalto dei lavoratori e delle lavoratrici della sicurezza è un fatto estremamente grave.

Siamo di fronte ad una situazione insostenibile e rispetto alla quale occorre un intervento deciso: Toscana Aeroporti da oltre 7 mesi non si degna di rispondere alla richiesta del sindacato di aprire un tavolo di confronto riguardo al bando in scadenza dell’appalto. Da qui prima la proclamazione dello stato di agitazione e a seguire 6 scioperi in 3 mesi per essere ascoltati.

Per questo nelle scorse settimane abbiamo richiesto l’audizione del Sindaco di Pisa, del dottor Barbuti e delle organizzazioni sindacali in Commissione per contribuire allo sblocco della situazione con iniziative del Comune di Pisa nel CdA e nell’assemblea dei soci.

Ma questa richiesta è stata rifiutata. E’ di questi giorni, infatti, il diniego del Dottor Barbuti a venire in Commissione. Barbuti si appella alla riservatezza, in quanto Toscana aeroporti è società quotata in borsa. Si tratta in realtà solo di una scusa per non presentarsi, scusa che non sta in piedi.

La sua convocazione aveva lo scopo di conoscere la posizione che il rappresentante del Comune di Pisa ha tenuto all’interno del CdA su questa vertenza e la sua disponibilità a chiedere l’apertura del tavolo di confronto fino ad oggi negato da parte della società.

Barbuti e il Comune di Pisa, in quanto da lui rappresentato, si sottraggono così al confronto con la Commissione senza chiarire le proprie posizioni politiche, difendendo nei fatti l’arroganza di Toscana Aeroporti nei confronti dei lavoratori. Come giustifica Conti questo diniego da parte del rappresentante da lui nominato?

La chiusura di qualsiasi dialogo da parte della società con i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici, pienamente avallata dalla parte pubblica, è una condotta padronale inammissibile. Tutto questo è ancora più grave se si considera il fatto che a luglio l’assemblea dei soci, con il voto favorevole della parte pubblica (Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Regione Toscana) ha dato il via libera alla distribuzione tra i soci di dividendi per 7 milioni di euro. Si tratta di una strategia predatoria già vista da parte di Toscana Aeroporti che pensa solo ai propri profitti a spese dei salari e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Il diniego di Barbuti non è però un fulmine a ciel sereno. Non possiamo non ricordare come già per ben due volte la maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Conti ha bocciato in Consiglio comunale i nostri ordini del giorno con cui chiedevamo una chiara presa di posizione a sostegno di questa vertenza e contro il comportamento di Toscana Aeroporti. Una posizione politica, quella della destra, resa ancora più grave dal fatto che in tutti questi mesi lavoratori e sindacati hanno chiesto esplicitamente ai soci pubblici di prendere parola vista la totale chiusura da parte della società riguardo alla convocazione di un tavolo di confronto sulla nuova gara d’appalto.

Rivolgiamo quindi un ultimo appello pubblico al Dottor Barbuti a venire in commissione ricordando che lui siede nel CdA di Toscana Aeroporti per rappresentare gli interessi pubblici. Se questo non avverrà saremo sempre pronti a chiederne le dimissioni.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

