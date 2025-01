Toscana Aeroporti: condotta gravissima contro lavoratori e sindacati, con la complicità dei soci pubblici. Conti e Barbuti vengano subito in commissione

Di fronte all’arroganza e all’assoluta sordità di Toscana Aeroporti e al silenzio complice dei soci pubblici, dal Comune di Pisa alla Provincia di Pisa alla Regione Toscana, tornano a scioperare nuovamente nella giornata di oggi, per la sesta volta (la sesta!!) in tre mesi, i lavoratori e le lavoratrici addetti al controllo dei varchi dell’aeroporto di Pisa.

Siamo di fronte ad una situazione insostenibile e rispetto alla quale occorre un intervento deciso: Toscana Aeroporti da oltre 7 mesi non si degna di rispondere alla richiesta del sindacato di aprire un tavolo di confronto riguardo al bando in scadenza dell’appalto. Da qui prima la proclamazione dello stato di agitazione e a seguire i 6 scioperi per essere ascoltati.

La chiusura di qualsiasi dialogo con i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici, pienamente avallata dalla parte pubblica, è una condotta padronale inammissibile. Ma non solo, questo ha portato ad un comportamento della ICTS, la società che gestisce l’appalto, sempre più restrittivo contro i lavoratori arrivando al tentativo di limitare, come denunciato dalla Filcams-Cgil, il diritto di sciopero.

Tutto questo è ancora più grave se si considera il fatto che a luglio l’assemblea dei soci, con il voto favorevole della parte pubblica (Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Regione Toscana) ha dato il via libera alla distribuzione tra i soci di dividendi per 7 milioni di euro. Si tratta di una strategia predatoria già vista da parte di Toscana Aeroporti che pensa solo ai propri profitti a spese dei salari e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Al contempo non possiamo non ricordare come già per ben due volte la maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Conti ha bocciato in consiglio comunale i nostri ordini del giorno con cui chiedevamo un chiara presa di posizione a sostegno di questa vertenza e contro il comportamento di Toscana Aeroporti. Una posizione politica quella della destra resa ancora più grave dal fatto che in tutti questi mesi lavoratori e sindacati hanno chiesto esplicitamente ai soci pubblici di prendere parola vista la totale chiusura da parte della società riguardo alla convocazione di un tavolo di confronto sulla nuova gara d’appalto.

Da parte nostra sosteniamo convintamente anche questa volta lo sciopero e le giuste rivendicazioni salariali relativamente all’inquadramento contrattuale.

Dopo ben 6 scioperi ci chiediamo cosa deve ancora accadere perché i soci pubblici – Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Regione Toscana – prendano una posizione chiara, chiedendo in primo luogo l’apertura di un tavolo di confronto sul corretto inquadramento contrattuale, e quindi salariale, di decine di lavoratori e lavoratrici senza il cui impegno quotidiano l’aeroporto di Pisa non funzionerebbe. L’atteggiamento di chi governa a livello comunale, provinciale e regionale è quello, invece, di non fare nulla che possa dare fastidio a Toscana Aeroporti, alla faccia delle condizioni quotidiane che vivono i lavoratori e le lavoratrici.

Per questo abbiamo depositato un argomento urgente in seconda commissione di controllo e garanzia chiedendo l’audizione del Sindaco Conti e del rappresentante del Comune di Pisa nel Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti, Andrea Barbuti, fino ad oggi assolutamente invisibile.

