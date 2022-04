Toscana Aeroporti: contributi pubblici e dividendi privati?

“I consigli comunali di Firenze e Pisa erano stati chiari sull’uso delle risorse da riconoscere: i profitti valgono più della politica?”

Abbiamo discusso negli scorsi mesi dei 10 milioni dati da Regione Toscana a Toscana Aeroporti: dovevano essere vincolati da chiare politiche a difesa di chi lavora nell’handling di Firenze e Pisa. Gli atti di indirizzo delle nostre istituzioni non sono stati presi in considerazione dalla Giunta di Eugenio Giani, ma quanto emerso in questi giorni, sulla richiesta di distribuire dividendi per 7 milioni di euro, è forse più grave.

Corporacion America porterà la proposta all’assemblea dei soci di fine aprile. Gli enti locali avranno il coraggio di dire qualcosa, o si nasconderanno dietro al “non possiamo farci nulla”?

In particolare, il Partito Democratico di Firenze, che non ha avuto neanche il coraggio di difendere chi è stato accusato di diffamazione per aver espresso opinioni politiche (con archiviazione per assenza di elementi) anche stavolta non avrà nulla da dire?

Solo pochi giorni fa, l’ex direttore di ENAC, ha spiegato bene come la Toscana sia stata in prima linea per la privatizzazione degli aeroporti. In un momento di crisi e di forte richieste di sostegni pubblici ai privati, ecco che questi ultimi sembrano voler confermare che la cosa più importante sono gli utili, non i servizi.

Chiederemo conto nelle opportune sedi di questa vicenda, confidando che la politica possa convergere su una posizione di contrarietà rispetto a quanto richiesto da Corporacion America.

Dmitrij Palagi, Antonella Bundu – Sinistra Progetto Comune

Ciccio Auletta – Diritti In Comune Pisa

