Toscana Aeroporti: crescono i profitti privati a scapito di diritti, salari e sicurezza. Sosteniamo lo sciopero del 6 settembre e sollecitiamo un consiglio comunale tematico

Sosteniamo convintamente lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici di Consulta, una delle due società che gestisce l’handling all’interno dello scalo pisano, indetto unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali per il prossimo 6 settembre, dopo mesi di denunce e la proclamazione dello stato di agitazione.

Nella giornata di ieri, grazie alla nostra iniziativa in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia, abbiamo avuto in audizione i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici (Cgil, Cisl, Uil, Usb, Cub) dell’handling e dell’appalto della sicurezza, da cui è emerso ancora una volta un quadro preoccupante della situazione lavorativa nello scalo pisano. L’arroganza padronale di Toscana Aeroporti è sempre più forte e si concretizza su tutto il settore degli appalti: da un lato con una mancanza assoluta di confronto con i sindacati, dall’altro con una strategia imprenditoriale fondata sulla riduzione del costo del lavoro.

A fronte di numeri da record e di profitti in costante crescita per il soggetto privato, le condizioni di lavoro e retributive per i lavoratori e le lavoratrici peggiorano. E ciò avviene nel totale silenzio dei rappresentanti di parte pubblica all’interno del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti, a partire da quello nominato dal Sindaco Conti, il dottor Barbuti: fin da quando si è insediato ha avallato tutte le scelte della multinazionale Corporacion America a tutela dell’interesse privato, rifiutandosi al contempo di presentarsi nelle commissioni comunali nonostante le ripetute richieste. Ma è il sostegno alla tutela dei diritti e dei salari dei lavoratori che si traduce in garanzie di sicurezza ed efficienza per tutto lo scalo e per i passeggeri.

I rilievi da parte dei sindacati nei confronti di Consulta sono molto gravi ed erano già stati evidenziati da tempo nel corso delle audizioni da noi richieste in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia: violazione del CCNL del Trasporto Aereo, in particolare sull’organizzazione degli orari e dei carichi di lavoro, carenza e vetustà dei mezzi operativi, complessiva disorganizzazione strutturale.

Purtroppo, come avevano giustamente previsto i sindacati quando Toscana Aeroporti ha svenduto l’handling, questo ha portato a una pericolosa corsa al massimo profitto a discapito della qualità, della sicurezza e delle condizioni di lavoro.

E in vista della nuova gara per l’handling, che si svolgerà nel 2026, preoccupa ancora di più che Toscana Aeroporti abbia deciso negli scorsi mesi di non partecipare più al tavolo con sindacati e Regione Toscana per arrivare a un percorso condiviso che tuteli lavoratori e lavoratrici.

Ma non solo. Come emerso sempre ieri in commissione criticità pesanti riguardo l’appalto della sicurezza come denunciato dai sindacati, a seguito anche questa volta della indisponibilità assoluta della società a sedersi ad un tavolo. L’effetto anche in questo caso è un affidamento del servizio ad una nuova società con penalizzazioni salariali per i lavoratori e le lavoratrici, e quindi ricadute negative su un servizio così delicato. Infatti Toscana Aeroporti ha applicato il contratto della sicurezza privata invece che quello del trasporto aereo rifiutando quindi di riconoscere in termini salariali e dei diritti la professionalità di decine di lavoratori e lavoratrici essenziali per il funzionamento dello scalo pisano.

In questo quadro è importante ricordare il declassamento dell’aeroporto Galilei di Pisa e il taglio di diverse unità dei Vigili del Fuoco, denunciato da mesi dai sindacati, con tutte le conseguenze negative sul fronte lavorativo ma anche della sicurezza. Tutto questo nel silenzio più assoluto di Toscana Aeroporti. E proprio questi temi saranno al centro della seduta della Seconda Commissione di Controllo e Garanzia di venerdì 5 settembre, con la presenza di Usb Vigili del Fuoco, Cgil, Cisl e Uil.

È indispensabile che la parte pubblica, a fronte di tutto ciò, esprima parole chiare di fronte a questo scontro evidente tra interessi pubblici e interessi privati. Per questo, nello scorso giugno abbiamo depositato un argomento in Consiglio Comunale sulla questione della tutela dei diritti e dei salari dei lavoratori e delle lavoratrici diretti, indiretti e in appalto di Toscana Aeroporti, chiedendo ai soci pubblici di prendere pubblicamente posizione sia nell’assemblea dei soci sia all’interno del Consiglio di Amministrazione. Riteniamo che questa discussione non sia più rinviabile e, nella prima conferenza dei capigruppo, chiederemo nuovamente di calendarizzarla subito nel primo consiglio utile.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

