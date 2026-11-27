Toscana Aeroporto e Libia, Diritti in Comune: “La risposta al nostro Question Time conferma il coinvolgimento di Toscana Aeroporti nell’operazione libica ma il sindaco rinuncia a esercitare qualsiasi ruolo politico come socio. Restano senza risposta le domande sulla consulenza da 91 mila euro e sulle responsabilità aerei soci pubblici”.

La risposta del sindaco Conti al Question Time presentato da Diritti in Comune sull’operazione per l’aeroporto internazionale di Tripoli è significativa soprattutto per ciò che rivela del modo in cui questa amministrazione interpreta il proprio ruolo nelle società partecipate.

Il sindaco ha riferito di aver ricevuto una comunicazione ufficiale da Toscana Aeroporti, secondo la quale l’iniziativa sarebbe promossa da Corporación América Italia, azionista di maggioranza della società, mentre Toscana Aeroporti starebbe svolgendo attività di consulenza tecnica e amministrativa su richiesta delle autorità libiche e con il coordinamento di ENAC, fatto, anche questo, anomalo su cui serve fare chiarezza.

Si tratta di un chiarimento che conferma il coinvolgimento diretto del gruppo multinazionale e di Toscana Aeroporti in un’operazione che riguarda un’infrastruttura strategica di un Paese attraversato da conflitti e gravissime violazioni dei diritti umani.

Ma è soprattutto la conclusione del sindaco a preoccuparci. Per Conti, essendo Toscana Aeroporti una società quotata e controllata da privati, il Comune non avrebbe sostanzialmente alcuna competenza sulle sue scelte internazionali.

Il Comune di Pisa possiede il 4,48% di Toscana Aeroporti ed esprime un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione, Andrea Barbuti, nominato anche membro del Comitato esecutivo della società. La partecipazione pubblica non attribuisce al sindaco il potere di decidere unilateralmente le strategie industriali della società, ma comporta quantomeno la responsabilità politica di informarsi, chiedere chiarimenti, esprimere una posizione e utilizzare gli strumenti di cui il Comune dispone come azionista.

Altrimenti, a cosa serve mantenere una partecipazione pubblica? Soltanto a incassare eventuali dividendi, mentre ogni scelta strategica viene considerata un affare esclusivo della proprietà privata?

Il sindaco non ha inoltre chiarito gli aspetti più concreti dell’operazione. Il 5 novembre Toscana Aeroporti ha pubblicato un affidamento diretto da 91.200 euro per una consulenza relativa alla riapertura dell’aeroporto di Tripoli. Chi ha autorizzato questo incarico? Chi ne sostiene effettivamente i costi? Quali attività sono previste e quale rapporto esiste tra questo affidamento e l’iniziativa promossa da Corporación América Italia?

Sono interrogativi che la risposta del sindaco lascia aperti.

C’è poi una questione che non può essere liquidata come un normale investimento internazionale. Si sta parlando della Libia, un Paese in cui le Nazioni Unite documentano sistematiche violazioni dei diritti umani, torture, detenzioni arbitrarie e violenze contro le persone migranti. Quali verifiche sono state effettuate sugli interlocutori dell’operazione? Quali garanzie sono state richieste? Qual è la posizione degli azionisti pubblici?

Di tutto questo, nella risposta del sindaco, non abbiamo sentito una parola.

La privatizzazione degli aeroporti toscani ha già sottratto alle comunità una parte fondamentale del controllo sulle infrastrutture strategiche. Non possiamo accettare che a questa perdita si aggiunga la rinuncia delle istituzioni a qualsiasi iniziativa di trasparenza e responsabilità pubblica.

Continueremo a chiedere l’acquisizione degli atti dell’operazione libica, a partire dall’affidamento della consulenza da 91.200 euro, e un confronto nelle sedi istituzionali con i vertici di Toscana Aeroporti.

Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa)

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