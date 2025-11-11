Toscana Aeroporti: in Seconda Commissione di controllo denunciata dai sindacati interposizione di manodopera nell’appalto della security. I soci pubblici intervengano

Una nuova, grave condotta da parte di Toscana Aeroporti è emersa grazie alla audizione delle organizzazioni sindacali nel corso dell’ultima seduta della Seconda Commissione di Controllo e Garanzia, da noi richiesta a fronte delle forti criticità che riguardano tutto il sistema degli appalti all’interno dello scalo pisano.

Infatti, a fronte delle difficoltà che hanno caratterizzato il servizio della security all’interno dell’aeroporto, visto il cambio appalto, e che per mancanze organizzative e gestionali della nuova società hanno prodotto disservizi e lunghissime code ai varchi, Toscana Aeroporti ha utilizzato personale proprio per funzioni e servizi che dovevano essere svolte dal personale in appalto.

Si tratta di un fatto di oggettiva rilevanza giuridica che è stato denunciato dalle organizzazioni sindacali. Infatti questa commistione da parte di Toscana Aeroporti con quello dell’appalto della security si configura come una grave violazione del divieto di interposizione di manodopera negli appalti pubblici.

Riteniamo che non sia più tollerabile il silenzio da parte dei soci pubblici, dalla Regione Toscana, al Comune di Pisa, alla Provincia di Pisa, di fronte a questi comportamenti di Toscana Aeroporti, mentre il rappresentante del Comune di Pisa, nominato dal sindaco Conti, nel Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti, il dottor Barbuti, fin da quando si è insediato ha avallato tutte le scelte della multinazionale Corporacion America a tutela dell’interesse privato, rifiutandosi al contempo di presentarsi nelle commissioni comunali nonostante le ripetute richieste.

Il silenzio di Conti, Angori e Giani in merito alla questione, conferma che la loro unica preoccupazione è non disturbare il socio privato di Toscana Aeroporti e i suoi interessi al profitto. E’ la dimostrazione più evidente del perseverare nelle politiche, attuate ormai da decenni, a danno dei lavoratori e delle lavoratrici, pur in presenza di violazioni che, tra le altre cose, mettono a rischio la sicurezza del lavoro.

Il tempo è scaduto. Da giugno sollecitiamo che sia calendarizzato il nostro argomento in Consiglio Comunale sulla questione della tutela dei diritti e dei salari dei lavoratori e delle lavoratrici diretti, indiretti e in appalto di Toscana Aeroporti, chiedendo ai soci pubblici di prendere pubblicamente posizione sia nell’assemblea dei soci sia all’interno del Consiglio di Amministrazione. Questa discussione non è più rinviabile e, nella prossima conferenza dei capigruppo, chiederemo nuovamente di calendarizzarla nel primo consiglio utile e comunque entro il 2025.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

