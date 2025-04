Toscana Aeroporti: no ai 7 milioni di euro per i dividendi

“Chiediamo ai soci pubblici di prendere posizione a tutela del lavoro e dei servizi”

Dmitrij Palagi, Consigliere comunale Sinistra Progetto Comune (Firenze)

Ciccio Auletta, Consigliere comunale Diritti in Comune (Pisa)

Gli ultimi verbali della Commissione Antirumore dell’Aeroporto di Firenze parlano chiaro. La situazione non è migliorata rispetto al 2019. Le nuove procedure tecnologie hanno giustificato il peggioramento, a fronte di numeri chiari: + 24% di persone trasportate e + 12% di movimenti aerei.

Tra le azioni annunciate dal Comune di Firenze c’è una specifica rotta di decollo, che però risulta violata 612 volte tra dicembre 2023 e luglio 2024, con 270 sanzioni notificate via PEC e le altre spedite con raccomandata internazionale. Sono efficaci? A quanto corrispondono, quando vengono pagate? Sono domande che faremo.

Così come ci interessa capire lo sviluppo del confronto avviato a gennaio 2025 insieme alle compagnie aeree, che evidenziano questioni tecniche, che però ricadono sulla popolazione sorvolata.

Nel frattempo della popolazione che subisce il rumore e le vibrazioni non si parla, se non per giustificare l’ennesimo nuovo masterplan contrastato dalla piana fiorentina e da Prato, giustamente.

Questi numeri si accompagnano a un tema di dividendi: si legge che si proporrà un importo pari a 7 milioni di euro.

Chiediamo a Comune di Firenze, di Pisa e Regione Toscana di opporsi. Ricordiamo che in pandemia 10 milioni di soldi pubblici furono dati per supportare il comparto e la società non ha mancato di ripartire i dividendi, dando sostanzialmente uno schiaffo politico ai lavoratori e alle lavoratrici. Occorre reinvestire per invertire la logica delle esternalizzazioni e degli appalti. È inoltre sempre più necessario porre al centro del dibattito il superamento della privatizzazione della gestione dei due scali, perché l’interesse pubblico prevalga sulla logica del profitto.

