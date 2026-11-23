Diritti in Comune deposita un Question Time al sindaco Conti: «Toscana Aeroporti ha già affidato una consulenza da oltre 91mila euro per la riapertura dell’aeroporto di Tripoli. Inaccettabile il silenzio dei soci pubblici».

Esprimiamo fortissima preoccupazione per quanto emerge dalle notizie apparse sulla stampa in merito alle strategie di espansione di Toscana Aeroporti in Libia.

Lo scorso 28 ottobre i vertici della società che gestisce gli aeroporti di Pisa e Firenze hanno incontrato il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, presentando una proposta tecnico-operativa per la gestione dell’aeroporto internazionale di Tripoli. All’incontro hanno partecipato anche i vertici di importanti fondi di investimento libici.

Ma c’è un elemento ulteriore che rende questa vicenda ancora più significativa. Il 5 novembre Toscana Aeroporti ha disposto un affidamento diretto da 91.200 euro per una «Consulenza per riapertura aeroporto Tripoli», come risulta dalle informazioni pubblicate nella banca dati dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Non siamo dunque soltanto di fronte a dichiarazioni di interesse o a incontri diplomatici. La società ha già assunto un impegno economico concreto per sviluppare questa operazione. Un fatto che rende ancora più urgente conoscere le decisioni assunte dagli organi societari, i contenuti dell’incarico e il ruolo dei soci pubblici.

Toscana Aeroporti si propone di gestire un’infrastruttura strategica in un Paese attraversato da profondissimi conflitti, in cui il controllo delle infrastrutture aeroportuali è parte integrante degli equilibri di potere e in cui le sistematiche violazioni dei diritti umani sono ampiamente documentate dalle Nazioni Unite.

Parliamo della Libia dei centri di detenzione, delle torture, delle violenze e dei respingimenti di migranti, resi possibili anche dalle politiche di esternalizzazione delle frontiere portate avanti dai governi italiani e dall’Unione europea.

Quali valutazioni politiche, etiche ed economiche sono state fatte dai soci pubblici di Toscana Aeroporti rispetto a questa operazione?

Il Comune di Pisa, che detiene il 4,48% del capitale sociale della società, non è uno spettatore estraneo a questa vicenda. Così come non lo sono la Regione Toscana e gli altri enti locali azionisti.

Il sindaco Conti era a conoscenza di queste interlocuzioni? Quali informazioni ha ricevuto il rappresentante del Comune di Pisa nel consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti? Chi ha deciso l’affidamento della consulenza da oltre 91mila euro? Quali ulteriori impegni economici sono previsti? Quali garanzie sono state richieste sul rispetto dei diritti umani?

Riteniamo gravissimo che scelte di questa portata possano maturare senza alcun confronto pubblico con i consigli comunali e con le comunità che questi enti rappresentano.

La vicenda assume una rilevanza ancora maggiore per la nostra città alla luce del crescente coinvolgimento dell’aeroporto militare pisano nelle operazioni italiane in Libia, come documentato anche dai rapporti delle Nazioni Unite sui voli militari tra Pisa e Misurata.

Pur trattandosi di vicende distinte, emerge un quadro che impone una riflessione politica complessiva sul ruolo assunto dal nostro territorio nelle strategie economiche, militari e geopolitiche italiane nel Mediterraneo.

Ancora una volta si manifestano tutte le contraddizioni della privatizzazione del sistema aeroportuale toscano, voluta dal centrosinistra e oggi pienamente sostenuta dalla destra. Una società a controllo privato decide strategie industriali e finanziarie di enorme rilevanza pubblica, mentre gli enti locali rischiano di ridursi a meri percettori di dividendi, rinunciando a qualsiasi funzione di indirizzo e controllo politico.

Per queste ragioni, come Diritti in Comune abbiamo depositato un Question Time per chiedere al sindaco Conti di rispondere in Consiglio comunale agli interrogativi sollevati su questa operazione: dalla conoscenza delle interlocuzioni con il governo libico al ruolo del rappresentante del Comune nel consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, dall’affidamento della consulenza da 91.200 euro agli ulteriori impegni economici previsti, fino alle valutazioni sulle implicazioni politiche e sul rispetto dei diritti umani.

Chiediamo inoltre l’acquisizione della documentazione relativa al progetto, compresi gli atti dell’affidamento, e l’audizione dei vertici di Toscana Aeroporti e del rappresentante del Comune nel consiglio di amministrazione.

Chiediamo che i soci pubblici si attivino per sospendere ogni ulteriore avanzamento dell’operazione fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sulle sue implicazioni politiche, economiche e sui diritti umani.

I diritti umani non possono essere una variabile subordinata alle strategie di espansione e di profitto di Toscana Aeroporti.

Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

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