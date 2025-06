Toscana Aeroporti: Richiesta una seduta del Consiglio comunale. Tra tagli ai Vigili del Fuoco e nuove gare per gli appalti della sicurezza e dell’handling, a perdere in nome dei profitti dell’azienda sono ancora una volta i lavoratori e le lavoratrici

Che sta succedendo all’aeroporto di Pisa? Negli ultimi mesi abbiamo seguito con attenzione le tante e difficili vertenze che i lavoratori e le lavoratrici stanno conducendo all’interno dello scalo pisano e ciò che emerge ancora una volta è la gravissima condotta di Toscana Aeroporti.

Tra riduzione dei posti di lavoro e riduzione della sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici nel settore degli appalti si delinea una situazione assai preoccupante. E’ di questi giorni la conferma del declassamento dell’aeroporto Galilei di Pisa con il conseguente pesantissimo taglio di 16 unità dei Vigili del Fuoco, denunciato da mesi dai sindacati, con tutte le conseguenze negative sul fronte lavorativo ma anche della sicurezza. Tutto questo nel silenzio più assoluto di Toscana Aeroporti.

Ma non solo. Da oltre un anno è aperta la durissima vertenza sull’appalto ICTS per la sicurezza con l’indisponibilità assoluta della società a sedersi ad un tavolo con i sindacati. Toscana Aeroporti pretende l’applicazione del contratto della sicurezza privata invece che quello del trasporto aereo rifiutando quindi di riconoscere in termini salariali e dei diritti la professionalità di decine di lavoratori e lavoratrici essenziali per il funzionamento dello scalo pisano. Al riguardo chiediamo pubblicamente a che punto sia la gara, vista l’indisponibilità di Toscana Aeroporti a ritirarla. Sono evidenti le forti preoccupazioni di chi lavora in appalto senza sapere se l’esito della gara inciderà sui livelli occupazionali.

Infine c’è il terzo fronte che riguarda il futuro dell’handling visto che sono alle porte i bandi per la gestione di questo cruciale servizio, di cui Toscana Aeroporti prova da anni a disfarsi. E’ necessario che la società chiarisca pubblicamente la sua strategia.

Dopo aver assistito alla svendita dei lavoratori e delle lavoratrici dell’handling con l’esternalizzazione del servizio, realizzata nonostante una durissima lotta, oggi si pone il nodo della scadenza dell’appalto che potrebbe incidere sui livelli occupazionali, sui salari e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

In questi anni di appalto più volte i rappresentanti sindacali hanno denunciato nelle commissioni consiliari pesanti criticità per i carichi di lavoro, la carenza e l’inadeguatezza dei mezzi, la carenza di personale che hanno condotto molti lavoratori e lavoratrici alle dimissioni volontarie.

È indispensabile in primo luogo che la società, a partire dalla quota che ha in Toscana Aeroporti Handling e per quanto riguarda anche la parte dei servizi gestita da Consulta dia garanzie in termini occupazionali e salariali per tutti gli impiegati nel settore dell’handling. In questo quadro la chiusura totale della società, denunciata proprio in questi giorni dai sindacati, ad aggiornare il protocollo sul lavoro e lo sviluppo nei 2 scali toscani è un ulteriore campanello di allarme.

Da queste tre vertenze emerge con chiarezza la condotta della società presieduta da Marco Carrai. Per questo abbiamo depositato un argomento in consiglio comunale sulla questione delle tutela dei diritti e dei salari dei lavoratori e delle lavoratrici diretti, indiretti ed in appalto di Toscana Aeroporti chiedendo ai soci pubblici di prendere pubblicamente posizione sia nell’assemblea dei soci sia all’interno del consiglio di amministrazione.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

