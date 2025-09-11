Toscana Aeroporti: tagliato il personale dei Vigili del Fuoco nello scalo pisano, a seguito del declassamento. Carenze strutturali e un sopralluogo della Commissione in aeroporto

Ancora numeri record nel mese di Agosto sbandierati da Toscana Aeroporti che ha registrato un +6,7% di passeggeri rispetto all’agosto del 2024. La società evidenzia così di aver superato per il terzo mese consecutivo la soglia del milione di passeggeri, stabilendo un nuovo record mensile assoluto.

Ma ancora una volta non è tutto oro quello che luccica anzi è esattamente il contrario come emerso negli scorsi giorni, grazie alla nostra iniziativa, nella audizione dei sindacati dei Vigili del Fuoco dello scalo pisano in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia. Infatti, nonostante le bugie dette dal Governo e dal Ministero delle Infrastrutture nelle scorse settimane, è stato confermato all’unanimità dai rappresentati dei lavoratori e delle lavoratrici dei Vigili del Fuoco (USB, Cgil, Cisl e Uil) il declassamento dello scalo pisano al settimo livello Icao: una decisione in assoluta contraddizione con i dati sull’aumento del numero dei passeggeri.

Si tratta di un fatto gravissimo che ha già avuto ripercussioni molto importanti, come denunciato nello scorso marzo per primi dal Coordinamento Vigili del Fuoco USB e da tutte le altre organizzazioni sindacali, sulla dotazione di personale dei Vigili del Fuoco all’interno dello scalo pisano con una pesante riduzione del personale.

Un taglio lineare di questo tipo, come ribadito con forza Venerdì in Commissione da tutte i sindacati, ha effetti molto preoccupanti sulla capacità di garantire adeguatamente le attività di sicurezza e soccorso all’interno di uno scalo così importante come quello pisano, che vede tra l’altro la compresenza di infrastrutture militari e civili. Ma non solo i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici hanno ribadito anche le pesanti criticità inerenti le attuali 2 sedi dei Vigili del Fuoco all’interno dello scalo pisano, e i gravi ritardi rispetto alla realizzazione di un nuovo ed unico distaccamento. Da qui la richiesta che abbiamo fatto subito nostra di far un sopralluogo all’interno dell’aeroporto per controllare le condizioni in cui si opera.

Ancora una volta si pensa di risparmiare sulla sicurezza dei lavoratori, delle lavoratrici e della cittadinanza, in un aeroporto che oggi raggiunge quasi i 6 milioni di passeggeri l’anno. In tutto questo è semplicemente inaudito il silenzio della stessa Toscana Aeroporti e dei soci pubblici.

Rilanciamo la proposta di un consiglio comunale a tema sulle condizioni di lavoro di tutto lo scalo pisano sempre più in difficoltà, che proporremo nella conferenza dei capigruppo del prossimo 12 settembre.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...