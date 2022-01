Toscana Aeroporti: Un mix di poteri forti tra imprenditoria, banca e finanza. VIDEO

Toscana Aeroporti: Un mix di poteri forti tra imprenditoria, banca e finanza

Toscana Aeroporti: Un mix di poteri forti tra imprenditoria, banca e finanza. Quali gli sponsor politici della multinazionale di Eurnekian Conferenza stampa – Sabato 22 gennaio ore 11.30 Areoporto di Firenze – capolinea Tramvia Per capire le denunce intimidatorie a Auletta e Torelli a 4 giorni dall'udienza. Con i denunciati Ciccio Auletta (consigliere comunale Diritti in comune – Pisa) e Massimo Torelli (Portavoce Firenze Città Aperta); sono intervenuti Giorgio Meletti, giornalista de Il Domani, Tomaso Montanari e Dmitrij Palagi (consigliere comunale Sinistra Progetto Comune – Firenze). Diritti in comune Pisa: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile Firenze Città Aperta Sinistra Progetto Comune - Firenze