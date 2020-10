Toscana Energia: sosteniamo lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici. Privatizzazione scellerata

Sosteniamo lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici di Toscana Energia indetto dalle organizzazioni sindacali il prossimo 4 novembre. Da sempre siamo stati contrari a questa ennesima privatizzazione di un servizio strategico, portata avanti dal Partito Democratico, che aveva come unico obiettivo quello di massimizzare i profitti a favore del nuovo socio privato di maggioranza Italgas.

E puntualmente come nel caso di altre operazioni simili, i nodi sono venuti al pettine con la decisione della società di procedere al distacco di parte del personale dalla Toscana in altre sedi fuori Regione e con l’esternalizzazione di alcune attività, con conseguenze sia sul fronte occupazionale sia sulla qualità dei servizi forniti all’utenza.

Il rischio concreto è lo svuotamento di attività di una azienda strategica per il territorio e i Comuni toscani da parte di Italgas in nome dei propri interessi privati con ciò che questo potrebbe produrre con un peggioramento del servizio e delle condizioni di lavoro e salariali dei dipendenti nonché di aumento delle tariffe per i cittadini e le cittadine.

Riteniamo grave il totale silenzio del Comune di Firenze e di Pisa, dei sindaci Nardella e Conti, a fronte di quello che sta accadendo nonostante le richieste di incontro e i solleciti da parte dei sindacati e dei lavoratori a prendere parola.

Ancora una volta centro-destra e centro-sinistra si ritrovano insieme su politiche liberiste che, come già visto per la gestione di altri servizi, hanno provocato solo disastri.

Per queste ragioni abbiamo presentato in questi giorni nei consigli comunali di Pisa e Firenze degli atti affinchè i nostri Comuni, insieme a tutti gli altri soci pubblici, prendano una posizione chiara contro questa operazione e intraprendano tutte le iniziative necessarie per contrastarlo, aprendo un confronto da subito con le organizzazioni sindacali.

Ciccio Auletta, gruppo consiliare Diritti in comune – Pisa (Una città in comune – Rifondazione comunista – Pisa Possibile)

Dmitrij Palagi, Antonella Bundu – gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune – Comune di Firenze

