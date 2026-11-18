

Egregio Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bargagna,

con la presente desideriamo esprimere tutto il nostro profondo disappunto e la nostra ferma indignazione per l’annullamento della seduta della 2ª Commissione Consiliare Permanente, che era convocata per venerdì 13 novembre 2026 alle ore 15:30, e che è stata poi sacrificata all’ultimo momento per lasciare spazio ai lavori della 4ª Commissione sul Bilancio.

Quanto accaduto non è un semplice disguido tecnico o organizzativo, ma una grave rottura del patto istituzionale sancito davanti alla cittadinanza. Lo scorso 8 ottobre, infatti, in sede di Conferenza dei Capigruppo, tutte le forze politiche presenti si erano assunte un impegno preciso e solenne di fronte a docenti, assistenti e famiglie: portare immediatamente questa discussione nelle Commissioni competenti, garantendo un confronto pubblico, trasparente e risolutivo. Fissare la data per la commissione non era certo stata cosa facile, date le scarse disponibilità concesse, anche a partire dalla ASL stessa, che poco si confacevano agli orari prefissati della commissione consiliare. Convocarla ha impiegato più di un mese, cosa poteva accadere nel tentativo di spostarla ad altro orario nel poco tempo di preavviso, era prevedibile.

Oggi, quelle stesse forze politiche vengono meno alla parola data, calpestando un impegno preso pubblicamente davanti a chi vive sulla propria pelle le conseguenze di questa crisi.

Dall’avvio dell’anno scolastico, il 15 settembre, gli studenti e le studentesse con disabilità hanno subìto disagi fortissimi a causa della carenza di assistenza specialistica. Fin da subito si è assistito a un inaccettabile rimpallo di responsabilità che ha tentato di scaricare ogni colpa sull’Azienda USL. Come avevamo denunciato — e come è stato confermato nero su bianco dalla stessa ASL in risposta al nostro accesso agli atti — non è mai esistita alcuna linea guida formale dell’azienda sanitaria volta a tagliare i bisogni degli alunni, smentendo di fatto quanto dichiarato dall’assessore Buscemi lo scorso 17 settembre.

Proprio per fare piena luce su questa vicenda, dopo un primo tentativo fissato per il 23 ottobre, si era dovuto attendere fino al 13 novembre per ottenere la disponibilità dell’ASL, interlocutore indispensabile: quasi due mesi dall’inizio della scuola.

Ebbene, alla vigilia di un appuntamento atteso da settimane, la Presidenza del Consiglio e la maggioranza hanno forzato il calendario convocando contemporaneamente — nello stesso giorno e alla stessa ora — la 4ª Commissione per discutere il Bilancio di previsione 2027-2029 e il DUP, affossando di fatto la 2ª Commissione sul Sociale. Pur riconoscendo l’indubbia importanza delle sedute sul bilancio, è inaccettabile che non si sia voluto trovare qualsiasi altro spazio in agenda pur di rispettare l’impegno assunto in Capigruppo.

Richiamiamo pertanto tutte le forze politiche alla propria responsabilità istituzionale e morale: la parola data in Conferenza dei Capigruppo non può essere carta straccia, né può essere sacrificata sull’altare delle convenienze di calendario.

A nome nostro, sentiamo il dovere di chiedere scusa ai docenti, agli assistenti specialistici, alle famiglie e ai dirigenti scolastici che avevano riorganizzato i propri impegni lavorativi e personali per partecipare in presenza e offrire un contributo costruttivo, e che invece si ritrovano ancora una volta trattati come soggetti di serie B. Chiediamo scusa perché questo modo di intendere le istituzioni e di venir meno agli impegni presi non ci rappresenta, né nei modi né nei tempi.

Chiediamo formalmente alla Presidente della 2ª Commissione, Compare, di attivarsi con la massima urgenza per ricontattare l’Azienda USL e fissare immediatamente una nuova data utile, onorando finalmente l’impegno sottoscritto da tutti i gruppi consiliari.

Non è più tollerabile alcun rinvio, tanto più in vista del 2027, anno in cui il Comune dovrà assumere direttamente la gestione del servizio. Il passaggio di consegne dall’ASL all’Amministrazione comunale è un passaggio estremamente delicato che non può essere relegato a ritagli di tempo, né gestito escludendo dal confronto dirigenze scolastiche, lavoratrici, lavoratori e famiglie.

I diritti degli studenti e delle studentesse con disabilità e la dignità delle istituzioni meritano rispetto.

Cordiali saluti,

Giulia Contini – Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa)

Mi piace: Mi piace Caricamento...