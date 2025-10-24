Trasferte per i tifosi pisani: dal Ministro Piantedosi provvedimenti repressivi

Approvate alla unanimità nel consiglio comunale di giovedi 23 ottobre 2 mozioni con cui in primo luogo si chiede al Ministero dell’interno la revisione urgente del provvedimento di divieto delle trasferte relative ai tifosi pisani e si sollecita il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per garantire una gestione dell’ordine pubblico efficace, nel rispetto dei diritti dei cittadini già dalla prossima gara casalinga del 30 ottobre.

Non è accettabile la risposta data dal Ministero dell’interno con il provvedimento Piantedosi che, perfettamente in linea con le politiche che su tutto usa il Governo Meloni, interviene nell’unico che conosce: reprimere.

La gestione dell’ordine pubblico durante le partite è questione complessa e per questo c’è un organo deputato: il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ed è evidente che sabato in occasione della partita Pisa-Verona ci sono state carenze e criticità di cui occorre che le istituzioni si assumano le responsabilità. Invece l’unica soluzione è solo “divieti”.

La gestione è complessa e la risposta pure deve esserlo.

Non è pensabile che ancora una volta si trovi la semplicistica strada della ulteriore militarizzazione della città Pisa, creando un clima di incertezze senza misure efficaci per prevenire ed evitare fatti che mettono in pericolo residenti e passanti a ogni partita, a cominciare dal prossimi match con la Lazio di giovedì 30 ottobre.

Queste vicende ci dicono molto della totale inefficacia degli strumenti esistenti come la tessera del tifoso che molto, anzi tutto, hanno di commerciale e poco, anzi niente, di veramente preventivo.

Non si può negare la complessità di gestire la serie A nella nostra città e proprio su questo chiediamo che le istituzioni tutte abbandonino il rimpallo di responsabilità, ammettano ritardi e errori e si affrettino a trovare risposte che loro competono per garantire i diritti di tutta la cittadinanza

