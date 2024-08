Trasparenza: a Pisa abbiamo un grosso problema

A Pisa abbiamo un problema di trasparenza con enti e società pubbliche molto complesso.

In questo mese di agosto stiamo inviando ripetutamente alla Prefettura richieste di intervento per violazione delle normative sulla trasparenza a fronte di richieste di accesso agli atti che risalgono a 60 giorni fa, a cui non sono mai arrivate risposte nonostante ripetuti solleciti.

Si tratta di comportamenti gravi perché reiterati.

Come avevamo detto abbiamo richiesto intervento della Prefetta nei confronti del Sindaco di Pisa, del Comandante della Polizia Municipale e di Sepi sia sulle situazioni di evidente illegalità di alcuni esercizi commerciali in Piazza Gambacorti con le panchine inglobate nei locali, sia sulle verifiche sul suolo pubblico in Piazza Cavalloti.

Ma non solo. Richiesta di intervento al Prefetto l’abbiamo inviata anche nei confronti della Sds per la mancata documentazione sul taglio dei servizi per il buco di bilancio e nei confronti di Pisamo per la mancata consegna dei verbali delle assemblee dei soci indispensabili per capire se e come si sta pensando di modificare lo statuto di questa società per organizzare eventi culturali.

Come sempre facciamo domande scomode su temi che imbarazzano chi governa perchè mettiamo a nudo criticità e contraddizioni.

Al contrattacco sempre

