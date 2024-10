Trasporto armi a Camp Darby: il Comune sa ma il sindaco non risponde in consiglio e si chiude nel segreto

Il sindaco Conti non risponde in consiglio comunale al nostro question time sul ruolo della polizia municipale rispetto ai trasporti di mezzi, armi e munizioni per Camp Darby, sui quali il Comune è costantemente informato, richiamando l’articolo 262 del codice penale:

“Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato [268] o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.”

Si tratta di un fatto inaudito. A disporre e definire i servizi della Polizia Municipale è il Comune e non il Comando logistico della difesa. Chi è che secreta oggi in consiglio quindi l’eventuale coinvolgimento della Polizia Municipale in questi trasporti?

Non è ammissibile la non risposta del Sindaco. In questi mesi Conti ad altre nostre interrogazioni aveva sempre detto che il Comune non era mai informato di questi trasporti ma non è così come abbiamo spiegato in questi giorni.

Solo nel mese di Settembre sono 7 le comunicazioni del Comando Logistico della Difesa al Comune per trasporti su ferro e gomma per Camp Darby. L’ultima è del primo ottobre per un prossimo trasporto. Abbiamo trovato notizia di questi documenti sul protocollo del Comune e nella stringa di registrazione non si specifica alcun livello di riservatezza.

Oggi invece si richiama l’articolo 262 del codice penale. Noi abbiamo chiesto di avere accesso a questi documenti e che il question time resti iscritto all’ordine del giorno visto che il sindaco non ha chiarito il ruolo della Polizia municipale.

Noi andremo fino in fondo. Non si ferma la nostra lotta per la trasparenza e contro il trasporto di armi per la guerra nel nostro territorio.

Diritti in comune Una città in comune – Rifondazione Comunista

