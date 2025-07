Trasporto pubblico: a Pisa solo 78 pensiline su 535. Discusso nostro odg in prima commissione consiliare: urgente redigere un piano pluriennale di interventi e stanziamenti

Fermate dell’autobus in comune di Pisa: 535. Pensiline presenti: 77. Risorse nel bilancio comunale allo stato attuale: zero. Programmazione negli interventi: nessuna.

E’ questa la situazione nella nostra città che emerge dal lavoro che in questi mesi abbiamo portato avanti in Consiglio comunale e nelle commissioni competenti alla luce delle tante segnalazioni che ci sono arrivate da cittadine e cittadini, in particolare dei quartieri più lontani dal centro.

Il Comune di Pisa ha il dovere di dare a chi intende utilizzare gli autobus del trasporto pubblico, locale, essendo oltretutto una sua competenza quella di realizzare le pensiline, la possibilità di farlo in sicurezza e in modo agevole.

Sulla base di questi dati e di un ordine del giorno votato all’unanimità più di un anno fa dal Consiglio comunale abbiamo chiesto e ottenuto un aggiornamento della discussione nella ultima seduta della Prima Commissione consiliare permanente, con l’obiettivo di capire a che punto fosse la richiesta approvata nel nostro documento di redigere un piano pluriennale di interventi che definisca priorità e valuti i costi necessari a dotare le fermate di pensiline adeguate. Ad oggi purtroppo l’amministrazione non ha redatto questo piano e manca qualsiasi programmazione e stanziamento di risorse.

Ribadiamo che avere un piano pluriennale è una delle pre-condizioni per fare sì che la cittadinanza, le persone che pendolano, ma anche chi viene a Pisa per turismo, possano davvero usare il trasporto pubblico locale. Tutto questo a maggior ragione nel momento in cui ci sono grandi attrattori di utenza che si possono trovare in aree decentrate; a maggior ragione se vogliamo che le periferie non siano abbandonate ma siano invece davvero parte della città, garantendo a tutte le persone il diritto di muoversi ed evitando allo stesso tempo che la città sia congestionata dalle auto e che chi decide di muoversi a piedi o in bicicletta lo faccia ogni giorno a rischio della propria sicurezza.

A questo fine è necessario svolgere uno studio sui bisogni di mobilità che vada a colmare le lacune dell’attuale Piano della mobilità sostenibile, che tenga conto di tutti i flussi di traffico (non solo dei dati di utilizzo degli autobus) e delle segnalazioni che enti, come ad esempio come Università e Azienda Ospedaliera, possono fare per soddisfare le loro esigenze di mobilità.

A fronte dell’atto approvato in consiglio e del fatto che ad oggi ancora questo sia rimasto solo sulla carta, abbiamo ottenuto e registrato un’assunzione da parte di tutta la Commissione di portare avanti un lavoro che vada in questa direzione. Da parte daremo tutto il nostro contributo perché possa essere efficace e partecipato. Una delle prime tappe fondamentali è proprio individuare le prime risorse da stanziare nel prossimo bilancio comunale: quantità e obiettivi.

Il prossimo appuntamento della Commissione è previsto nel mese di settembre prossimo e chiediamo che, a differenza di quanto avvenuto in questo ultimo anno, si proceda concretamente senza sosta per fare sì che a Pisa si possa dare un servizio di mobilità pubblica sempre più adeguato e in grado di sostituire il traffico privato.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

