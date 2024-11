Trasporto pubblico: Sosteniamo lo sciopero. Servono investimenti per garante diritti dei lavoratori e diritto alla mobilità

Sosteniamo lo sciopero di oggi dei lavoratori e delle lavoratrici del trasporto pubblico locale da anni oggetto di costanti tagli, 1,5 mld di tagli negli ultimi 10 anni. La carenza ormai strutturale di personale operativo, che si traduce in tagli del servizio, comporta il peggioramento delle condizioni lavorative e un aumento degli episodi di aggressione al personale. Da parte del Governo Meloni nessun ascolto e nessuna risposta alle sacrosante rivendicazioni a fronte di salari troppo bassi, scarse tutele durante il servizio, la drammatica assenza di personale, la mancanza di investimenti sui mezzi sempre più vetusti, inquinanti e anche pericolosi, la scarsità di investimenti anche sulle manutenzioni delle infrastrutture.

Salvini e Meloni sanno solo attaccare il diritto di sciopero di lavoratori e lavoratrici che ogni giorno sono costretti a prestare servizio in condizioni indegne con pesanti ripercussioni anche sugli utenti che vedono corse cancellate, ritardi, tagli sempre più forti alle tratte deboli. Questa situazione è assai evidente in Toscana a causa della privatizzazione del servizio di trasporto pubblico approvata dal centrosinistra: sono colpiti non solo i diritti dei lavoratori e lavoratrici ma anche il diritto alla mobilità di milioni di pendolari e in particolare delle fasce più deboli della popolazione. A pagarne le conseguenze sono i cittadini e le cittadine e quel diritto alla mobilità che, tanto più in una fase di crisi sociale, economica ed ambientale come è quella che viviamo, dovrebbe essere potenziato ed ulteriormente finanziato. Invece accade esattamente l’opposto: si paga di più per un servizio di qualità inferiore rispetto a quello previsto.

Per noi il trasporto pubblico locale è un diritto oltre che uno strumento fondamentale per garantire la transizione ecologica la cui urgenza è sempre più evidente. È responsabilità del Governo nazionale e di quello regionale garantire questo diritto.

Per queste ragioni sosteniamo lo sciopero di oggi.

Una città in comune

