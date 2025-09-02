Trenitalia: lavoratore in appalto licenziato perchè non gradito. Misura inaccettabile e precedente pericoloso

Sosteniamo e siamo solidali con il lavoratore licenziato nei giorni scorsi dalla Samsic, una ditta appaltatrice di Trenitalia. Il lavoratore era impiegato nel deposito locomotive di Pisa, ed è stato licenziato in quanto persona non gradita, come denunciato dalla Filt-Cgil.

Ci uniamo alla richiesta del sindacato e dei lavoratori della ditta (ma anche di Trenitalia) che il lavoratore sia subito reintegrato.

Esprimiamo profonda preoccupazione per questo episodio che non solo può costituire un pericoloso precedente nella arbitrarietà delle scelte da parte delle aziende, ma anche conferma di come il settore degli appalti sia una giungla in cui, a causa delle scelte dei governi che si sono succeduti negli anni, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra, i lavoratori e le lavoratrici hanno minori diritti e tutele, e dove organizzarsi per difendersi collettivamente diventa sempre più difficile.

Questa vicenda non è un caso singolo, ma una vertenza che riguarda tutte e tutti i lavoratori e le lavoratrici di Trenitalia in appalto e non solo, in quanto chiunque potrebbe essere colpito domani da simili provvedimenti.

È necessario che la Regione Toscana intervenga in quanto istituzione direttamente coinvolta.

Da parte nostra porteremo la questione in consiglio comunale e sosterremo tutte le azioni di lotta che verranno intraprese dal sindacato e dai lavoratori.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

