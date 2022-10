Ultime notizie dal Movimento No Base. Organizzazione e mobilitazione: si va avanti più determinatə che mai

A seguito della partecipata assemblea No Base tenutasi ieri a Palazzo Ricci, nelle aule dell’Università di Pisa, il Movimento No Base rilancia con determinazione la propria attivazione e mobilitazione sul territorio pisano e nazionale!

Per chiunque volesse partecipare attivamente ai nuovi momenti di informazione, approfondimento e mobilitazione, con l’assemblea di ieri si riconferma l’organizzazione del movimento in gruppi di lavoro e di studio.

Tutti i gruppi si daranno un nuovo appuntamento in questa settimana. Seguici sul nostro canale Telegram ORGANIZZIAMOCI per avere info dei prossimi momenti di incontro.

Mentre le istituzioni, tra cambi di governo e tavoli pretestuosi, tentano di avviarsi verso una definizione del progetto della base con l’ipotesi di triplicare l’area di costruzione (e i costi) delle strutture destinate a ospitare sul nostro territorio i reparti di forze speciali dell’esercito, quali GIS e TUSCANIA

Il movimento, con ieri, rinnova l’esigenza di costruire momenti sempre più capillari di presenza sui territori della città e della provincia. Di continuare il lavoro di comunicazione e informazione iniziato negli scorsi mesi. Di essere di sostegno e supporto al Comitato per la Difesa di Coltano, fondamentale in questa battaglia che continua a vedere centrale il ruolo del borgo.

Mentre il clima cittadino, nazionale e globale tenta di imporre la normalizzazione della retorica del sacrificio individuale, della militarizzazione pervasiva delle vite di tuttǝ, a partire dai luoghi della formazione (dalle elementari all’università) fino ad arrivare nelle nostre case

L’assemblea del Movimento No Base ha ribadito che la lotta contro la base deve sempre più espandersi a tutti quei contesti in cui, ad oggi, i reali bisogni dellǝ cittadinǝ si scontrano con le manifestazioni della devastazione di un sistema sempre più violento, che fa perno sulla militarizzazione per continuare a ottenere sempre più profitti.

Sempre in quest’ottica, attraverseremo come No Base momenti di mobilitazione e lotta anche in altri territori, lanciati da percorsi che sentiamo vicini e strettamente interconnessi al nostro.

Prime fra tutte, come Movimento saremo presenti nelle seguenti date:

20 OTTOBRE: Manifestazione contro il rigassificatore a Piombino

22 OTTOBRE: Manifestazione Convergere per insorgere a Bologna

Al tempo stesso continueranno i volantinaggi, i banchetti informativi, le azioni e le iniziative sul territorio.

Per qualsiasi informazione seguici sui canali Telegram o scrivici in privato su fb/instagram

Non è che l’inizio, siamo prontə a nuovi mesi decisivi per la lotta no base e per le nostre vite tutte!

Movimento No Base – né a Coltano né altrove

