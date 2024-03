Un fiume di solidarietà dopo le minacce al consigliere Ciccio Auletta

Tantissimi i messaggi di solidarietà ricevuti dopo le minacce dei giorni scorsi indirizzate attraverso i canali social al nostro consigliere comunale Ciccio Auletta per la sua richiesta di fare chiarezza sullo stato dell’arte del progetto del Centro Sportivo del Pisa Sporting Club a Gagno.

Sono centinaia le testimonianze di sostegno di singoli cittadini e cittadine che non solo a Pisa ma da tutta Italia hanno manifestato sostegno al nostro consigliere e appoggio alla nostra attività.

Di seguito pubblichiamo l’elenco di tutte le organizzazioni che con comunicati ufficiali hanno preso posizione e che vogliamo ringraziare per la solidarietà espressa

Dispiace che in questo elenco non sia presente il Sindaco di Pisa Michele Conti dal quale, non fosse altro che per il ruolo che ricopre, ci saremmo aspettati sostegno per un consigliere del suo consiglio comunale oggetto di minacce per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

Legambiente Pisa

https://www.facebook.com/share/p/izyTZcd2LHn15WsY/

Diritti in comune Ciampino

https://www.facebook.com/share/p/bJFS9TsDE22oqGp3/

No guerra Nobase Lucca

https://www.facebook.com/share/p/4wBH6JPNXjPtu2cV/

Buongiorno Empoli

https://www.facebook.com/share/p/vaxSfzQtVFyxCREw/

Circolo Prc Gabriele Centineo Catania

https://www.facebook.com/share/p/zpHCrqL4GWznQ5Gz/

Antonio Mazzeo

https://www.facebook.com/share/p/3wr7hJwXMTATouqa/

Maurizio Acerbo, segretario nazionale PRC

https://www.facebook.com/share/p/39Vn2FHXkZrGdJ4K/

Firenze Città Aperta

https://www.facebook.com/share/p/5MLtDA1pJu7BwLs4/

Sinistra Progetto comune – Firenze

https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/dmitrij-palagi-e-antonella-bundu-sinistra-progetto-comune-solidarieta-ciccio

Circolo PRC Pontedera

https://www.facebook.com/share/p/N4Q2UJ6SUNwR3g56/

Spezia bene comune

https://www.facebook.com/share/p/Kt6s1RAcNYQVi19B/

Partito Rifondazione Comunista

https://www.facebook.com/share/p/i4Zt1rkEo8pdFUHp/

Usb Pisa

https://www.facebook.com/share/p/3TRdBAQu3pUWN8SJ/

Potere al Popolo Pisa

https://www.facebook.com/share/p/X6jWLx2KB4kYAyLP/

Sinistra italiana Pisa

https://www.facebook.com/share/p/MBC5kZPMCknFKdbT/

La città delle persone

https://www.facebook.com/share/p/SqLtQEABrMG2bxoQ/

PD Pisa

https://www.pd-pisa.it/pisa-questione-stadio-e-centro-sportivo-solidarieta-a-ciccio-auletta-vittima-sui-social-di-insulti-e-minacce/

Capannori popolare

https://www.facebook.com/share/p/gujGMZTiYaka5Rst/

Cub Pisa

https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/solidarieta-dopo-le-minacce-social-vergognoso-attaccare-auletta-perche-chiede-chiarezza-e-verita-1377155b

Rifondazione comunista Pisa

https://delegati-lavoratori-indipendenti-pisa.blogspot.com/2024/03/solidarieta-al-consigliere-comunale.html?m=1&fbclid=IwAR3Ad86KPcg23cjMZZQJBmTY04shc5YnGH1N2qt4jE_TAuT3Ayr-UxhL2xM

Piattaforma Soluzioni abitative Pisa

Via Instagram

Noi moderati

http://www.lavocedelserchio.it/vediarticolo.php?id=43673&page=0&t_a=noi-moderati-pisa-solidarieta-al-consigliere-auletta

Gruppi di maggioranza del consiglio comunale di Pisa

https://www.gonews.it/2024/03/14/pisa-minacce-di-morte-al-consigliere-auletta-in-30-anni-mai-capitato-nulla-di-simile/

Sinistra progetto comune Firenze

https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/dmitrij-palagi-e-antonella-bundu-sinistra-progetto-comune-solidarieta-ciccio

Rifondazione comunista Roma (Su Facebook)



ANPI Ciampino (Su Facebook)



Rifondazione Comunista Lucca (Su Facebook)



