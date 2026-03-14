Un giorno importante per la coalizione Diritti in comune: ultimo consiglio comunale per Ciccio Auletta che passa il testimone a Giulia Contini

Pisa, 13 marzo 2026

Oggi è un giorno importante per la nostra coalizione. Come anticipato da mesi, infatti, ci stavamo preparando da tempo a un passaggio di testimone nella nostra rappresentanza in consiglio comunale.

Ieri Ciccio Auletta ha partecipato al suo ultimo consiglio e questa mattina ha rassegnato le dimissioni, seguito da Tiziana Nadalutti, per consentire il subentro della nostra nuova consigliera, Giulia Contini.

Non possiamo quindi che ringraziare Ciccio per essere stato la nostra voce in questi quasi tredici anni dentro il consiglio comunale, lottando dal primo all’ultimo giorno con la stessa forza ed energia: quella che nasce dalla convinzione di portare avanti una battaglia giusta. Mai per sé, sempre per tutte e tutti.

Ciccio lo dobbiamo ringraziare per molte cose, a partire dalla straordinaria dedizione che ha impiegato in questo compito e che ci ha consentito, tante volte, di essere breccia per chi aveva bisogno e spina nel fianco per chi ha pensato di essere più forte dell’interesse pubblico.

Non è stato senza prezzo parlare ai grandi potenti: infatti, più volte ci siamo dovuti difendere, anche in tribunale, e ne siamo sempre usciti vincitori, perché la nostra azione politica è fatta nell’interesse pubblico, l’unico che conta.

Per noi, come ha dimostrato Ciccio in questi anni, ogni luogo è politico e in ogni luogo dobbiamo continuare a stare, con la speranza di allargare questa prospettiva di cambiamento che, con tanta passione, il nostro consigliere ha tradotto in ogni atto, in ogni discussione, in ogni intervento.

La nostra prospettiva politica continua a essere questa: una marea che si muove insieme, un pensiero costruito collettivamente.

Ci troverete quindi ancora tutte e tutti lì, a fianco di chi sarà da domani la nostra voce in consiglio, in un lavoro che prosegue e si rilancia verso un domani diverso.

Diritti in comune (coalizione tra Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa)

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