Un mare di solidarietà: Mimmo Lucano alla festa di Una città in comune

Bilancio 22-24: zero euro per rispondere ai bisogni delle persone

Il Consiglio comunale discuterà e approverà, nei prossimi giorni, il Bilancio Preventivo 2022-2024 e il connesso Documento Unico di Programmazione Nella proposta della Giunta Conti non vi è assolutamente nulla, né a livello strategico né di risorse, per contrastare povertà e diseguaglianze crescenti, per recuperare le perdite di posti di lavoro, per rispondere all’emergenza sociale ed economica determinata dalla pandemia, per migliorare la qualità della vita, della salute e dell’ambiente.