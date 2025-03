Un piccolo caso di cattiva amministrazione e sperpero di denaro pubblico ma emblematico

A seguito delle segnalazioni di alcune cittadine e cittadini, che ringraziamo, abbiamo depositato una interrogazione sul bagno chimico che giace da tempo in totale abbandono in via Leonardo da Vinci, dove migliaia di turisti transitano settimanalmente, per capire perché non funzionasse, visto che si parla sempre tanto di accoglienza turistica

E la risposta ricevuta dalla amministrazione comunale è sconcertante.

Questo bagno fu comprato dal Comune per 59.184,99 euro nel 2021

Nel 2022 furono fatti i lavori per la realizzazione delle fondazioni del manufatto che è stato installato nel 2022. Peccato che però, come si legge nella risposta alla interrogazione, non è mai stato fatto l’allaccio fognario per cui non è mai entrato in funzione, e quindi essendo di quelli a pagamento non è mai stato recuperato un euro di incasso.

Ad oggi l’amministrazione ancora non sa cosa farne esattamente e dove riposizionarlo.

Ecco come buttare 60 mila euro di denaro pubblico per una struttura mai usata, in una area priva di servizi, senza alcuna strategia.

