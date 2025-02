Un piccolo passo verso una carta dei musei a Pisa, ma Comune, Regione e MiC che aspettano?

Finalmente una buona notizia, anche se piccola: Massimo Dadà, direttore dei Musei nazionali di San Matteo, di Palazzo Reale, delle Navi Antiche e della Certosa Monumentale di Calci, ha annunciato il biglietto unico dei musei statali pisani a partire dal primo di marzo. Qualcosa di simile esisteva fino a circa dieci anni fa, ma adesso si rilancia persino un abbonamento annuale con possibilità, per i primi cento, di avere nientepopodimeno che la gratuità per il Musée du Louvre a Parigi.

A parte quest’ultima trovata internazionale, in fin dei conti non sarebbe una grande notizia, visto che i quattro i musei dipendono dalla medesima istituzione, il Ministero della Cultura. Tuttavia, viviamo in un paese strano, lo si sa, e dobbiamo gioire per questo minuscolo passo in avanti. Piuttosto è assurdo, e lo diciamo da anni, che non esista una carta dei musei in città per favorire una distribuzione più omogenea dei visitatori dalla Piazza del Duomo (o dalle mostre temporanee di Palazzo Blu nei tre-quattro mesi di apertura) verso le altre straordinarie collezioni, sempre meno conosciute. Anche perché i numeri sono ormai impietosi: oltre 4 milioni di persone nel 2024 ha visitato la Piazza dei Miracoli, appena qualche migliaio il Museo di San Matteo, uno dei più importanti al mondo per l’arte medievale.

Il direttore dei musei statali ha gettato un piccolo sasso nello stagno ed ha annunciato di voler estendere il biglietto unico ai musei dell’Università di Pisa. Chissà se Comune, Regione e Ministero della Cultura intendono finalmente fare la loro parte. Chissà se hanno uno straccio di idea per portare attorno allo stesso tavolo anche l’Opera della Primaziale e la Fondazione Palazzo Blu. O forse dobbiamo rassegnarci, perché, a differenza di altre città d’arte, non vedremo mai una carta dei musei che garantisca ingressi gratuiti o sconti per i nostri luoghi della cultura, alla faccia della valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico?

Una città in comune

