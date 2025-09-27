Un ponte di guerra tra Sigonella e Camp Darby

Un altro C-130 Hercules è atterrato venerdi 26 settembre Pisa.

È quello che abbiamo scoperto grazie al lavoro costante di monitoraggio e verifica da parte dei compagni e delle compagne della nostra coalizione sulla militarizzazione del nostro territorio.

Non è un aereo come gli altri. Decolla da Sigonella, la più importante base militare USA nel Mediterraneo, e il suo carico è diretto verso Camp Darby, il più grande arsenale americano fuori dai confini statunitensi.

Mentre si consuma il genocidio del popolo palestinese a Gaza portato avanti da Israele, continua ad intensificarsi il trasporto di armi sul nostro territorio utilizzando principalmente le infrastrutture civili: binari, strade, porti, aeroporti; tutta la mobilità piegata alle esigenze belliche. Da Sigonella a Pisa: Camp Darby è una pedina fondamentale nell’ingranaggio della guerra globale.

Questi voli non sono “routine logistica”: sono gli anelli di una catena che trasforma le nostre città in hub del traffico di armi.

Bloccare i vettori della guerra. Bloccare tutto!!

