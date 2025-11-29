Una Città in Comune aderisce allo Sciopero Generale contro il Governo Meloni e la sua finanziaria di guerra.

SCIOPERO GENERALE! Unisci le Lotte!

PERCHÉ SCIOPERIAMO?

SALARI e WELFARE: Basta spese militari (22 miliardi!) mentre Salari e Pensioni crollano, e la Sanità è a rischio. Vogliamo più servizi, non più armi!

EMERGENZA CASA a PISA: L’amministrazione locale nega l’evidenza! Aumento del +30% di senza dimora e inerzia politica: hanno rifiutato quasi 2 milioni di euro per l’Housing Sociale. Vogliamo un piano per la casa e lo stop agli sfratti!

NO ALLA GUERRA LOCALE: Il nostro territorio è militarizzato! Condanniamo il potenziamento della linea ferroviaria civile per i 44 treni di armi verso Camp Darby (Tombolo) e ci opponiamo a nuove basi (es. Carabinieri a San Rossore). La scelta è netta: Salute non guerra!

CONTINUITÀ DELLE LOTTE: Siamo in piazza in continuità con il 22/9, il 3/10, e le piazze contro il patriarcato. L’Urgenza Palestinese e l’opposizione all’economia del genocidio sono il filo rosso che ci unisce.

Salutiamo la nascita del movimento NoKings che unisce le forze a livello nazionale. La nostra lotta per i diritti, la dignità e la pace è inarrestabile!

