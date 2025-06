‘Una città in comune’ alla manifestazione “no Dl sicurezza – a pieno regime” del 31 maggio a Roma

Insieme al nodo pisano oggi abbiamo partecipato al corteo “no Dl sicurezza – a pieno regime” del 31 maggio 2025.

In piazza tante realtà nazionali contro questo provvedimento liberticida che mira a punire dissenso e a criminalizzare povertà, marginalità, migranti e chi si trova in carcere o in condizioni di crisi abitativa.

