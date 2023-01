Una città in comune inizia il nuovo anno

Cosa abbiamo fatto in questi primi giorni dell’anno:

– abbiamo chiesto l’audizione urgente del Garante dei diritti dei detenuti vista la situazione sempre più critica all’interno del carcere Don Bosco

– abbiamo richiesto una commissione urgente sui licenziamenti delle lavoratrici dell’appalto delle pulizie della Valdarno;

– abbiamo sollecitato la convocazione della riunione congiunta delle commissioni ambiente di Pisa, Livorno e Collesalvetti sulle questioni legate all’inquinamento del nostro territorio a seguito della approvazione a novembre di un nostro ordine del giorno;

– abbiamo richiesto una commissione sul futuro del people mover alla luce della nuova acquisizione da parte di una società francese della maggioranza delle quote della società;

– abbiamo nuovamente scritto al Presidente Giani visto che da un mese e mezzo chiediamo informazioni e documentazione sulle azioni della Regione sulla autonomia differenziata;

– abbiamo richiesto aggiornamenti agli uffici sulla udienza del Tar per i lavori del nuovo cavalcavia di Sant’Ermete bloccati dopo l’interdittiva antimafia che ha riguardato il consorzio a cui erano affidati i lavori: vicenda da noi sollevata e resa pubblica;

– abbiamo nuovamemte sollecitato per avere la documentazione relativa alla variante richiesta dalla San Ranieri srl per l’excinema Ariston dove il cantiere è fermo da mesi;

– attendiamo tutti i dati della morosità incolpevole del 2022 a fronte del quadro drammatico che si aprirà nelle prossime settimane con il taglio da parte del Governo Meloni del fondo per la morosità incolpevole;

– il 31 dicembre abbiamo inviato le nostre osservazioni ai piani operativi comunali del piano strutturale per fermare le nuove cementificazioni previste dal centrodestra a Pisa e dal centrosinistra a Cascina, e di questo vi aggiorneremo dettagliatamente nei prossimi giorni;

– stiamo preparando con il gruppo consiliare di Sinistra Progetto Comune di Firenze una osservazione contro la nuova pista di Peretola per il percorso farsa fatto da Toscana Aeroporti;

– siamo al lavoro in queste ore per strutturare un percorso partecipativo per la Caserma artale sulla base del progetto europeo che abbiamo vinto.

