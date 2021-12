Un mare di solidarietà - Una città in comune con Mimmo Lucano

Un mare di solidarietà ha invaso ieri la nostra città con la festa di una città in comune e la presenza di Mimmo Lucano. L'ingiustizia che si fa legge, la disobbedienza come forma di resistenza alla barbarie neoliberista, l'umanità contro le diseguaglianze e l'esclusione. Ancora una volta Mimmo Lucano ci ha ricordato perché essere partigiani e partigiane nella nostra azione quotidiana. Da ieri lanciamo un forte messaggio anche verso per le prossime elezioni amministrative del 2023 perchè un'alternativa al centrodestra e centrosinistra non solo è necessaria ma vogliamo che sia vincente.