Una grande mobilitazione nazionale a sostegno di Ciccio Auletta contro le ripetute intimidazioni giudiziarie

In vista della prima udienza del prossimo 10 marzo in cui inizierà la causa civile che Stefano Bottai, vicepresidente di Toscana Aeroporti, ha intentato contro Ciccio Auletta, consigliere comunale della coalizione della sinistra Diritti in comune di Pisa (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile) chiedendo 100 mila euro di danni per “diffamazione”, dopo che in sede penale prima il Pm e poi il giudice hanno dato torto allo stesso Bottai assolvendo pienamente Auletta, sono decine e decine gli esponenti del mondo della cultura, del mondo accademico, dei movimenti, della politica, dell’associazionismo, delle istituzioni che si sono mobilitati a sostegno di Auletta e della libertà di espressione contro quella che è una vera e propria intimidazione giudiziaria, che sta colpendo ripetutamente il consigliere comunale per la sua attività politica.

Di seguito il testo dell’appello con i primi firmatari e promotori del documento

Per aderire scrivere a liberaespressione@unacittaincomune.it

Con Ciccio Auletta per difendere la democrazia e la libertà d’espressione

Negli ultimi mesi Ciccio Auletta, consigliere comunale a Pisa per la coalizione della sinistra Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile) è stato oggetto di ripetute denunce da parte di alcuni dei grandi poteri economici della città per l’attività politica che ha svolto dentro e fuori il Consiglio comunale.

Le denunce per diffamazione presentate prima da Stefano Bottai, attuale Vicepresidente di Toscana Aeroporti, e poi dall’amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, sono state archiviate dai giudici che hanno confermato in entrambi i casi le richieste di archiviazione dei PM e respinto i ricorsi.

In questi giorni però siamo di fronte a un’intimidazione ancora più grave. Stefano Bottai ha infatti intentato una causa civile contro Auletta chiedendo ben 100 mila euro di risarcimenti, nonostante in sede penale il giudice abbia confermato che le affermazioni del consigliere in merito allo scandalo delle “fideiussioni irregolari” non contenessero alcuna forma di diffamazione ma rientrassero solo nell’esercizio delle proprie funzioni.

Di cosa sarebbe insomma colpevole il consigliere Auletta? Forse di aver svolto il proprio compito istituzionale sempre con rigore, sostenendo la sua azione politica con documentazione e trasparenza?

Siamo di fronte a una forma sistematica di intimidazione che ha il fine di provare a spegnere una funzione cruciale delle forze politiche di opposizione: l’informazione sui meccanismi e sugli intrecci di potere, sulla qualità delle scelte amministrative e sulla loro legalità e legittimità. Con questa azione legale – tanto fragile nei fondamenti quanto esorbitante nella richiesta di risarcimento – si tenta di annichilire qualsiasi azione di controllo. Una vera e propria censura preventiva che rivela da parte degli autori delle denunce – multinazionali, grandi imprenditori – diffidenza se non disprezzo verso le istituzioni democratiche e l’opinione pubblica.

In democrazia, invece, la libera informazione e la denuncia pubblica sono strumenti fondamentali per il controllo sulle scelte politiche e per i diritti dei cittadini e delle cittadine. Lo stretto intreccio tra potere politico e poteri economici mette in discussione alcuni fondamentali diritti costituzionali: per questo la Costituzione tutela la libertà di stampa e la libertà di espressione. Finché saremo un paese libero sarà sempre molto difficile silenziare le critiche a colpi di carta bollata.

La battaglia contro le strategie di intimidazione giudiziaria non deve essere combattuta soltanto all’interno delle aule dei tribunali: essa va svolta soprattutto nelle sedi istituzionali della rappresentanza, sui mezzi d’informazione e nella società. È questo ciò che occorre continuare a fare nell’interesse generale e con la massima trasparenza e convinzione.

Primi Firmatari:

Melania Abrans – Presidente di Buongiorno Livorno

Maurizio Acerbo – Segretario nazionale PRC

Vittorio Agnoletto – Medico, CostituzioneBeniComuni

Ilaria Agostini – Ricercatrice di Tecnica e Pianificazione Urbanistica, Università di Bologna

Alessandra Algostino – Università Torino

Peppe Allegri – Ricercatore Indipendente, Opera Viva Magazine

Fabio Amato – Partito della Rifondazione Comunista

Massimiliano Andretta – Docente scienza politica, Università di Pisa

Riccardo Antonini – Direttivo regionale CGIL in rappresentanza dell’area di Opposizione “Il sindacato è un’altra cosa/Riconquistiamo tutto”

Checchino Antonini – Giornalista

Paolo Enrico Archetti Maestri – Musicista (Yo Yo Mundi)

Gennaro Avallone – Ricercatore universitario

Simona Baldanzi – Scrittrice

Virgilio Barachini – Presidente Unione Inquilini Pisa

Valentina Barale – Consigliera comunale Buongiorno Livorno

Marco Barbato – Una città in comune Pisa

Mario Bartelletti – Bottega Mondo – Chicco di Senape

Letizia Battaglia – Fotografa

Michele Battini – Storico, Docente Università di Pisa

Stefano “Cisco” Bellotti – Musicista

Alessandra Benvenuti – RSU USB Piaggio

Paolo Berdini – Urbanista

Cesare Bermani – Storico

Piero Bernocchi – Portavoce Nazionale Confederazione cobas

Marco Bersani – Attac Italia

Franco Bertolucci – Presidente Biblioteca Franco Serantini

Norma Bertullacelli – Insegnante

Lucio Biasiori – Docente Università di Padova

don Andrea Bigalli – Libera

Marco Boato – Docente universitario

Raffaella Bolini – ARCI nazionale

Sergio Bontempelli – Africa Insieme

Marina Boscaino – Coordinatrice dei Comitati Contro Ogni Autonomia Differenziata

Stefania Bozzi – Presidente ARCI Comitato Territoriale Pisa

Paolo Brogi – Giornalista e scrittore

Maurizio Brotini – CGIL Toscana

Giovanni Bruno – Segretario Rifondazione Comunista Provincia di Pisa

Giovanna Bruno – Attivista di Scosse

Antonella Bundu – Consigliera comunale Firenze di Sinistra Progetto Comune

Emanuele Buttitta – Docente di Lettere

Daniele Caboni – RSU Vitesco, CDP FIOM Pisa

Enrico Calossi – Docente relazioni internazionali, Università di Pisa

Alberto Campailla – Nonna Roma

Anna Camposampiero – Co-portavoce di Milano in Comune

Lorenzo Carletti – Insegnante

Gianluca Carmosino – Comune Info

Giorgio Carpi – Presidente Distretto Economia Solidale Altro Tirreno

Sandra Carpi Lapi – Comitato Fermiamo la Guerra Firenze

Loris Caruso – Docente universitario

Francesco Caruso – Ricercatore universitario

Luca Casarini

Yuri Cavalieri – Consigliere Comunale Capogruppo Rifondazione Comunista Civita Castellana

Nicola Cavazzuti – Segretario Provinciale Massa Carrara Partito della Rifondazione Comunista

Valerio Cerretano – Docente Università di Glasgow

Roberto Ciccarelli – Filosofo e giornalista, il Manifesto

Stefano Ciccone – Docente Università di Tor Vergata

Filippo Colombara – Storico

Eliana Como – FIOM

Mimmo Cosentino – Segretario regionale Prc Sicilia

Pasquale Cuomo – Segretario FLC CGIL Toscana

Simone D’Alessandro – Docente di Economia Politica, Università di Pisa

Tano D’Amico – Fotografo

Angelo d’Orsi – Docente Università di Torino

Giovanni de Luna – Storico

Luigi de Magistris – DeMa

Giuseppe De Marzo – Rete dei Numeri Pari

Paola De Nigris Urbani – Presidente di Scosse

Rossella Di Benedetto – Socia di Scosse Aps

Giusi Di Pietro – RSU Scienzia Machinale, CDR CGIL Toscana

Monica Di Sisto – Fairwatch

Fabio Di Tanno – Musicista

Tommaso Fattori – già Consigliere regionale Toscana a Sinistra

Alessandro Favilli – Segretario PRC Toscana

Paolo Favilli – Storico

Veruschka Fedi – Partito della Rifondazione Comunista, La Spezia

Gennaro Ferillo – Altro Modo Flegreo, Pozzuoli in Comune

Paolo Ferrero – Vice presidente Sinistra Europea

Fausto Ferruzza – Presidente di Legambiente Toscana

Davide Fiaschi – Docente di Economia Politica, Università di Pisa

Elena Fierli – Storica dell’arte

Serena Fondelli – Medica

Eleonora Forenza – già Europarlamentare, insegnante

Ildo Fusani – Sinistra Anticapitalista

Haidi Gaggio Giuliani – già Senatrice

Stefano Galieni – Giornalista

Giorgio Gallo – già Docente Università di Pisa

Cristina Gasperin – Educatrice professionale, Scosse

Errico Gattai – Scrittore, cantante

Francuccio Gesualdi – Centro Nuovo Modello Sviluppo

Alessio Giannanti – Archivi della Resistenza

Elena Giuliani

Mario Amilcare Grassi – Poeta

Alfonso Maurizio Iacono – Docente Università di Pisa

Carlo Iozzi – RSU Fabio Perini, CDR FIOM Toscana

Giovanna Lancia – Educatrice

Riccardo Laterza – Consigliere Comunale di Trieste, Adesso Trieste

Alessio Lega – Cantautore

Guido Liguori – Docente universitario

Massimo Lombardi – Consigliere comunale Spezia Bene Comune

Vittorio Lovera – Cadtm Italia/Attac Italia

Mimmo Lucano – già Sindaco di Riace

Cristiano Lucchi – Direttore di Fuori Binario

Tommaso Luzzati – Docente di Economia Politica, Università di Pisa

Maurizio Maggiani – Scrittore

Alberto Magnaghi – Urbanista, Società dei territorialisti e delle territorialiste

Antonello Mangano – Giornalista

Paola Marchi – Rappresentate sindacale USB – Toscana Aeroporti

Samuela Marconcini – Portavoce Assemblea permanente No KEU

Gabriele Mariani, co-portavoce Milano in Comune

Giuliano Marrucci – Giornalista

Citto Maselli – Regista

Guido Masotti – RSU FLC, CDR FLC Toscana

Bruno Mazzara – Docente Psicologia Sociale, Università di Roma La Sapienza

Antonio Mazzeo – Pacifista

Sandro Medici – Giornalista

Domenico Megu Chionetti – Comunità di San Benedetto al Porto di Genova

Fabio Meini – Scrittore

Gianluca Mengozzi – Segretario regionale Arci Toscana

Marco Messineo – Consigliere comunale PRC Vimodrone (MI)

Rossella Michelotti – Co-portavoce del Forum Toscano dei Movimenti per l’acqua

Militant A – Assalti Frontali

Sandro Modafferi – ex Consigliere comunale Pisa

Tomaso Montanari – Rettore Università per gli stranieri di Siena

Luisa Morgantini – già Vice Presidente Parlamento Europeo

Gianfranco Morini – Co-portavoce del Forum Toscano dei Movimenti per l’acqua

Emilio Murolo – Scrittore

Roberto Musacchio – Transform Italia

Simona Mussini – Archivi della Resistenza

Tiziana Nadalutti – Una città in comune Pisa

Jason Nardi – RIES – Rete Italiana Economia Solidale

Chiara Nencioni – Insegnante

Alfio Nicotra – Co-presidente Un ponte per

Matteo Novaga – Docente Università di Pisa

Sergio Olivieri – già Deputato

Moni Ovadia – Attore

Dmitrij Palagi – Consigliere comunale Firenze di Sinistra Progetto Comune

Francesco Pallante – Docente Università Torino

Pietro Panciatici – Consigliere comunale Buongiorno Livorno

Lara Panzani – Co-portavoce di Firenze Città Aperta

Massimo Pasca – Artista

Fausto Pascali – Insegnante

Massimo Pasquini – Responsabile Centro Studi e Ricerche Unione Inquilini

Monica Pasquino – Presidente di Educare alle differenze

Rossano Pazzagli – Docente Università del Molise, già sindaco di Suvereto

Livio Pepino – Volere la Luna, già magistrato

Agostino Petrillo – Docente universitario

Paolo Pezzino – Storico, Presidente dell’Istituto nazionanale Ferruccio Parri

Martina Pignatti Morano – Un Ponte per

Francesco Piobbichi – Potere al popolo, operatore di Mediterranean Hope

Franco Piperno – Docente universitario

Eugenio Pizzimenti – Docente politica comparata, Università di Pisa

Anna Pizzo – Giornalista

Carla Pochini – Casa della Donna Pisa

Daniela Poli – Urbanista, Società dei territorialisti e delle territorialiste

Adriano Prosperi – Storico, Professore emerito Scuola Normale Superiore

Nino Quaranta – Cooperativa Impresa Sociale “Della Terra contadinanza necessaria”

Felice Rappazzo – Docente universitario

Michelangelo Ricci – Regista

Marco Ricci – Una città in comune Pisa

Giulia Rodano – Attivista

Marco Rovelli – Cantante, scrittore

Franco Russo – già Deputato

Giovanni Russo Spena – già parlamentare

Giuliano Santoro – Giornalista

Paolo Sarti – già Consiliere Regionale Toscana a Sinistra

Luca Scacchi – Direttivo nazionale CGIL

Gandolfo Schimmenti – Fotografo, regista

Francesco Scopelliti – Attivista La Talpa e L’Orologio

Simone Selmi – RSU USB Piaggio

Patrizia Sentinelli – Altramente

Bruno Settis – Ricercatore universitario

Marino Severini – Musicista (Gang)

Anna Siekiera – Docente Storia della lingua italiana, Università del Molise

Danilo Soscia – Scrittore

Gino Sturniolo – Attivista Rete No Ponte

Pierluigi Sullo – Giornalista

Elena Talotta – Una città in comune Pisa

Massimo Torelli – Co-portavoce di Firenze Città Aperta

Franco Turigliatto – Sinistra Anticapitalista

Cristiana Vettori – Psicologa

Guido Viale – Sociologo

Salvo Vitale – Attivista antimafia

Josef Yemane Tewelde – Attivista per i diritti dei e delle migranti

Alberto Ziparo – Urbanista

Alberto Zoratti – Fairwatch