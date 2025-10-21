Università: no a provvedimenti disciplinari contro student3

Questa mattina abbiamo partecipato alla conferenza stampa indetta da studentə per la Palestina davanti al Polo Piagge, contro la decisione dell’Università di avviare la valutazione per procedere in via disciplinare contro chi avrebbe scritto commenti sui social di contestazione rispetto all’atteggiamento tenuto dal prof. Casella durante l’interruzione della lezione in segno di protesta per i bombardamenti a Gaza e il genocidio del popolo palestinese avvenuto lo scorso mese.

La questione non può essere affrontata dall’Università come una procedura burocratica con un iter da portare avanti, ma è tutta politica e riguarda la stretta sulla libertà di espressione che governo e istituzioni operano contro chi intenda svelare le dinamiche di potere del sionismo. Ed è importante tenere conto del contesto in cui si agisce.

Invitiamo l’Ateneo a rivolgere altrove le proprie energie e a tutelare la libertà di espressione, di insegnamento e di ricerca, in un momento in cui il DDL Gasparri minaccia sanzioni contro i docenti che dovessero criticare Israele, assimilando strumentalmente anti-sionismo e antisemitismo, e in cui si fa strada la proposta di inserire membri di nomina governativa nei Consigli di amministrazione delle università.

Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione per questa possibile azione contro gli studentə, che potrebbe diventare un pericoloso precedente e alimentare ulteriormente un clima di intimidazione contro chi dissente. L’Università di Pisa non può non farsene carico.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà agli studenti e alle studentesse per la Palestina, cui dobbiamo soltanto essere grati/e per aver denunciato per primi con forza il genocidio, mentre gran parte delle università e della società italiana taceva.

