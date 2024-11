Università: Sosteniamo la mobilitazione contro i tagli del Governo

Il 31 ottobre siamo scesi in piazza insieme a lavoratrici e lavoratori della Scuola, dell’Università e della Ricerca, per lo sciopero nazionale del Settore della Conoscenza, indetto dalla FLC-CGIL contro un sistema di precariato strutturale destinato a crescere ulteriormente con i nuovi tagli al settore. La mobilitazione continua il 15 novembre, giornata nazionale di protesta della componente studentesca.

Le rivendicazioni si concentrano sul mondo universitario e della ricerca: chiediamo risorse adeguate per garantire un sistema pubblico di qualità in tutto il Paese, investimenti sul personale per superare il precariato e per assicurare il diritto allo studio. La Ministra Bernini ha infatti previsto un taglio di 500 milioni di euro al Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle università statali, che copre costi di funzionamento e spese istituzionali, inclusi gli stipendi. Questo significherebbe, per l’Università di Pisa, una riduzione di circa 16 milioni di euro tra FFO e svuotamento dei piani di assunzione straordinari. Inoltre, la cosiddetta “riforma del preruolo” renderà ancora più precaria la condizione di chi fa ricerca negli atenei italiani, con contratti e tutele sempre più fragili. Questo inciderà pesantemente sulla libertà di ricerca, sempre più condizionata dalla precarietà e dalla costante ricerca di fondi. Il taglio colpirà innanzitutto lavoratori e lavoratrici in appalto. All’Università di Pisa ciò aggraverà le già difficili condizioni del sistema bibliotecario che abbiamo già denunciato in passato e di altri servizi esternalizzati, come il portierato. La situazione rischia di peggiorare con i blocchi alle assunzioni, incidendo anche sui servizi di supporto al diritto allo studio.

Il 31 ottobre abbiamo denunciato come questo disinvestimento faccia parte di una più ampia strategia del governo: i tagli ai fondi per i Comuni e ai contributi per morosità incolpevole nella prossima legge di bilancio – 250 milioni sulla spesa corrente per i Comuni nei prossimi cinque anni e 3,2 miliardi in opere pubbliche e manutenzione ordinaria tra il 2025 e il 2029. Ciò avviene in parallelo a un’escalation della spesa militare, spesso coperta con fondi sottratti a servizi sociali e istruzione, e in un contesto in cui la ricerca accademica è sempre più influenzata dai finanziamenti legati all’industria militare.

Lo stesso giorno, a Pisa, il Movimento No Base e altre realtà locali manifesteranno per chiedere alla città come investire il mezzo miliardo di euro che il governo vuole destinare a una base militare. Pisa sarà al centro di battaglie e rivendicazioni che si intrecciano e si rafforzano a vicenda, in cui ogni voce si unirà in una lotta comune.

Il 15 novembre queste voci denunceranno con forza che i tagli e le scelte di allocazione delle risorse pubbliche sono espressione di una precisa visione politica, che certamente non ci rappresenta. A questa visione, che premia potenti e privilegiati, noi risponderemo immaginando e costruendo un’alternativa.

