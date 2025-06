Uscita del Comune dalla Sds: operazione di palazzo autoritaria, non trasparente e priva di ogni fondatezza da parte della destra

Si è conclusa in consiglio comunale la discussione sulla delibera presentata dalla giunta Conti per determinare l’uscita del Comune di Pisa dalla Società della Salute, delibera approvata dalla maggioranza con il nostro voto contrario dopo 2 giorni di ferma e determinata opposizione.

Siamo indignati dalla scelta scellerata della destra pisana che approva una delibera che determinerà un cambiamento epocale senza sapere quale sarà il sistema verso cui andremo: una pura operazione di Palazzo autoritaria, priva di qualsiasi trasparenza e assunta negando la partecipazione al dibattito di chi per quei servizi ci lavora.

Infatti la delibera proposta dalla Giunta Conti, che sarebbe dovuta essere presentata nell’ottobre del 2024, non dice niente sulla futura gestione monocomunale: il vuoto pneumatico condito dalla propaganda. Abbiamo atteso questo atto per capire cosa ne sarà dell’organizzazione dei servizi socioassisistenziali e sociosanitari di così grande importanza per le persone fragili e fragilissime che vivono sul nostro territorio.

Si tratta di tutelare il welfare, e quel che dei servizi pubblici nel nostro paese rimane, e di tutelare il lavoro delle persone che in quei servizi operano rendendoli possibili.

Proprio le assistenti e gli assistenti sociali hanno scritto una lettera al Comune un ultimo tentativo di richiesta di ascolto che la maggioranza ha negato.

La scelta della destra è priva di qualsiasi fondamento giuridico, amministrativo, economico e finanziario. Non è un caso che in 2 giorni di discussione la destra non sia mai entrata nel merito delle questioni. Abbiamo dimostrato che il re è nudo, abbiamo spiegato dettagliatamente l’infondatezza dell’atto, lo abbiamo fatto con circa 100 atti e soprattutto con una precedente proposta di delibera consiliare, bocciata dalla maggioranza in consiglio comunale nelle scorse settimane, con la quale abbiamo disegnato un piano di intervento per modificare radicalmente e potenziare la società della salute.

Per noi, a differenza della destra infatti, certamente i servizi debbono essere pubblici e universali, debbono essere per tutte le persone senza distinzione tra comuni grandi e piccoli e queste scelte politiche devono nascere dalla redistribuzione delle risorse. Altrimenti l’accesso ai diritti diventa un privilegio, quasi una lotteria secondo la logica dei bonus tanto cara all’Assessora Bonanno.

Di ciò che accadrà non sappiamo nulla tranne pochi elementi che nascono dai numeri: il personale non sarà più in grado di lavorare in equipe, le funzioni saranno spezzettate e chi fa l’assistente sociale finirà ad occuparsi di un aspetto della fragilità e non di una persona fragile nel suo complesso. Ugualmente queste persone che dei servizi hanno bisogno dovranno interfacciarsi per ogni aspetto con referenti diverse (chi per la disabilità, chi per l’emergenza abitava, chi per i minori ed esempio).

Non solo.

Quello che sicuramente emerge è che non potranno mai essere garantiti a partire dal 2026 i livelli essenziali delle prestazioni richiesti dalla legge ovvero il parere di un assistente sociale ogni 5000 abitanti. Quindi in sostanza ancor più lavoro per meno personale con evidenti ripercussioni sulla salute di chi lavora e sul funzionamento del servizio.

La scelta della destra insomma non è sostenibile con altra logica se non quella del voler accentrate un potere, anche e soprattutto economico, per poi propendere ad una esternalizzazione dei servizi appaltati a soggetti privati. Perché qui sta il vero nodo; nei rapporti rapporti ad hoc che le politiche di esternalizzazione portano con sé.

Il tutto senza la minima preoccupazione per il destino dei comuni più piccoli e con meno risorse, rompendo ogni vincolo solidaristico e cooperativo. È il potere che pensa a come mantenere il potere, senza attenzione verso chi si trova a poche centinaia di metri dal proprio confine. Insomma è il l’individualismo liberista della destra portato alla massima potenza.

La nostra battaglia non finisce qui e rivolgiamo un appello alla città e a tutti i territori vicini. Facciamoci sentire, non abbassiamo l’attenzione e facciamo soprattutto perché chi subirà le peggiori conseguenze sono le persone così fragili che davanti a questa politica appaiano invisibili, e ciò al contrario di quello che la destra ci fa credere con parole vuote e prive di fondamento usate da consigliere e consiglieri di maggioranza oltre che dalla giunta e dal sindaco.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

