Uscita del Comune di Pisa dalla Sds: gli attacchi scomposti della destra a sindacati ed associazioni

Venerdì 6 giugno in Seconda Commissione consiliare la destra ha approvatola proposta di delibera sul recesso del Comune di Pisa dalla Società della Salute.

In queste settimane, nel percorso di audizioni che abbiamo richiesto con le altre minoranze, le critiche emerse da parte di tutti i sindacati confederali e di base e delle associazioni del terzo settore hanno evidenziato ancora una volta l’assoluto isolamento della maggioranza che sostiene Conti.

Incredibile il rifiuto da parte della destra di ascoltare in commissione una delegazione di assistenti sociali, cioè di chi quotidianamente e materialmente svolge i servizi.

L’assessora Bonanno ha tacciato chiunque facesse domande, ponesse dubbi o chiedesse chiarimenti di “fare terrorismo”. Un mix di arroganza, inadeguatezza e prepotenza pari al vuoto politico assoluto che è contenuto nella delibera.

Si tratta, infatti, di una proposta del tutto inconsistente, sulla quale non vi è ad oggi alcuno studio, dato o documento.

Quella della Giunta è una proposta di delibera farlocca che non indica in alcun modo le caratteristiche della futura gestione monocomunale dei servizi e che, dopo mesi e mesi, rinvia tutte le specifiche gestionali e finanziarie ad altri atti che saranno assunti nei mesi successivi.

Eppure, come spesso abbiamo ricordato, gli atti necessari a formalizzare il recesso sarebbero dovuti essere pronti ed illustrati nelle commissioni competenti già nello scorso ottobre. Oggi non c’è assolutamente nulla, per una strategia e modello di governo dell’istituzione pubblica molto preciso della giunta Conti.

La strategia di destabilizzazione prima e fuoriuscita oggi del Comune di Pisa è gravissima ed è fatta di propaganda e falsità che abbiamo denunciato pubblicamente e puntualmente presentando anche nelle scorse settimane una proposta di delibera alternativa che potenzia il pubblico e può garantire più servizi e diritti e che è stata bocciata in consiglio comunale.

La nostra opposizione ora si sposta in consiglio comunale nelle sedute dell’11 e 12 giugno e sarà una opposizione ferma e determinata

Ciccio Auletta, consigliere della coalizione Diritti in Comune

