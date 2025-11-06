Variante Carron: delibera illegittima. Ricorso al Tar per difendere la democrazia consiliare

Abbiamo unitariamente lasciato l’aula nel corso della seduta di giovedì 6 novembre a fronte della decisione della maggioranza di continuare a proseguire l’iter di approvazione della variante urbanistica nel quartiere di Pisanova, cancellando la funzione istruttoria della Commissione Consiliare e del diritto- dovere di poter esprimere un voto consapevole ed informato, interrompendo la discussione in commissione, che rende illegittimo l’atto.

Abbiamo presentato per questo una mozione d’ordine con la quale abbiamo chiesto il ritiro della delibera in quanto il suo iter è illegittimo e costituisce un precedente lesivo dei diritti dei consiglieri e delle consigliere comunali nonché delle stesse regole di funzionamento del consiglio comunale, dei principi costituzionali e dello stesso TUEL.

La mozione è stata bocciata come ennesimo atto di arroganza e prepotenza da parte di una Destra che sta registrando sempre più gli spazi democratici all’interno del Consiglio comunale.

Abbiamo cosi lasciato la maggioranza e il Sindaco a proseguire su una strada totalmente illegittima, rispetto alla quale ricorreremo al Tar per invalidare la delibera in quanto risultano gravemente lese le prerogative e funzioni dei consiglieri e delle consigliere, presupposti per la validità degli atti.

Si tratta di una scelta estrema ma necessaria a tutela della democrazia consiliare e della stessa validità dell’atto dato che la destra vuole minare alla base le procedure amministrative, comportando danni sia economica che amministrativa.

Si allega il testo della mozione d’ordine in cui si elencano nel dettaglio tutte le motivazioni inerenti l’illeggitimità dell’atto.

Mozione d’ordine

Tutti i consiglieri e le consigliere comunali di

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

La Città delle Persone

Partito Democratico

Sinistra Unita per Pisa

