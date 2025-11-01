Variante di Cisanello: presentiamo istanza di annullamento della seduta della Commissione. Grave la copertura del Presidente Bargagna a questo atto autoritario

In Comune si continua a procedere al di fuori di ogni regola, calpestando i basilari principi della democrazia consiliare pur di approvare in pochi giorni la variante richiesta dal colosso immobiliare Carron che prevede la cementificazione di una area verde per realizzare un centro diagnostico privato. Insomma, per soddisfare gli interessi privati ogni forzatura autoritaria viene in queste ore messa in campo a Palazzo Gambacorti.

Dopo quanto accaduto mercoledì scorso in Prima Commissione con l’illeggitima interruzione della discussione sulla proposta di delibera con la mozione d’ordine della destra che ha portato subito al voto, ieri in conferenza dei capigruppo è stato il Presidente del Consiglio comunale, il leghista Bargagna, a venire in soccorso alla Giunta e alla maggioranza venendo meno alle sue prerogative e funzioni dando pieno sostegno a quanto accaduto e legittimando ulteriormente un precedente gravissimo.

Così a seguito anche del parere dell’Ufficio di Presidenza, nonostante le cautele e l’invito alla prudenza del Segretario generale e del Dirigente del consiglio comunale, la maggioranza ha calendarizzato per il 6 novembre l’approvazione della variante dal consiglio comunale.

Si tratta di un atto antidemocratico, gravissimo e senza precedenti che la destra grazie alla condotta prima del Presidente della Prima Commissione e ora del Presidente del Consiglio, entrambi della Lega, sta portando avanti. Siamo di fronte ad un modello autoritario che occorre fermare e utilizzeremo tutti gli strumenti in nostro possesso. Per questo lunedì come primo passo depositeremo una istanza di annullamento della seduta della Prima Commissione Consiliare di mercoledì scorso.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

