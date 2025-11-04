Variante urbanistica a Cisanello: Carron Spa, ovvero come il business delle RSA è arrivato anche in Toscana

La cementificazione nel quartiere di Cisanello a Pisa procede selvaggia, nascondendosi dietro al paravento dell’utilità socio-assistenziale. E la Destra in Consiglio comunale a Pisa le spiana la strada con abusi di potere in Commissione, ignorando deliberatamente le richieste della cittadinanza, solo per soddisfare interessi privati.

Come abbiamo denunciato nei giorni scorsi, il Presidente della Prima Commissione Consiliare Ciavarrella della Lega ha permesso che la proposta di delibera sulla nuova variante urbanistica chiesta dalla ditta Carron Spa per costruire, accanto alle due RSA già previste, anche un centro diagnostico, venisse approvata senza praticamente discussione.

Ma è utile andare un po’ a fondo su cosa fa Carron Spa e come si muove sul territorio toscano visto il tappeto rosso che la Giunta Conti le sta stendendo, calpestando anche le forme proprie della democrazia consiliare.

Azienda trevigiana fondata da Angelo Carron, è ancora un’azienda a gestione familiare, visto che tutti i figli di Angelo Carron sono nel consiglio di amministrazione. Nome importante dell’imprenditoria veneta (Paola Carron è presidente di Confindustria Veneto Est), è protagonista nelle politiche cementificatrici dell’amministrazione Zaia: ha partecipato alla costruzione della Pedemontana, ed è stata pure tirata per la giacchetta nelle intercettazioni dello scandalo Mose, sebbene non sia mai stata coinvolta nelle vicende giudiziarie connesse.

Ma quello che sembra essere il suo core business in questi ultimi anni è la costruzione di RSA, dal Veneto a tutto il centro-nord Italia. Un modello imprenditoriale vincente, esploso prima in Lombardia sotto le giunte di centrodestra e ora arrivato anche in Toscana: facendosi forza di una popolazione sempre più anziana e della mancanza cronica di posti letto nelle strutture pubbliche o convenzionate, l’affare della costruzione di RSA è molto vantaggioso. Soprattutto se prevede la partecipazione di partner affiatati che ti commissionano l’opera o te l’acquistano. E qui i nomi sono due: Gheron Srl, che gestisce 30 RSA tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana, e Lifento, colosso francese del socio-assistenziale.

Varie sono le RSA che gestisce Gheron Srl costruite da Carron Spa: da Nichelino in Piemonte a Limbiate in Lombardia. Ma, focalizzandoci su cosa sta succedendo in Toscana, questo sodalizio appare non solo ben rodato, ma coerente con un contesto di gestione del territorio e delle politiche sociali preoccupante in cui a fare padrone è il profitto privato. Già nel 2023 i proprietari delle RSA storiche della Regione lanciavano un allarme sui grandi fondi immobiliari che si stavano inserendo con prepotenza nel business dell’assistenza agli anziani. Il primo passo è stato l’apertura di due RSA a Cecina. Sì, due: perché le normative regionali non permettono strutture con più di 80 posti, e quindi conviene metterne in cantiere due, non una, come nel caso di Cisanello nella nostra città. E qui lo schema è chiaro: Carron costruisce, Lifento acquista e Gheron gestisce. Uno schema che sembra sia facilmente replicabile, visto che anche a Castelfiorentino due RSA costruite da Carron verranno acquisite da Lifento, anche se questa volta la gestione è della Società Cooperativa sociale Universiis di Udine (che gestisce un’altra RSA costruita da Carron, questa volta in provincia di Pavia). Ma gli interessi di Carron per le RSA su suolo toscano non finiscono qui, come testimonia il caso delle due RSA a Vicofaro, o delle altre due a Buggiano (sempre a coppie: 80 posti alla volta sono troppo pochi). E la sfilza di previsioni di nuove RSA in tutta la regione è lunga, e Carron onnipresente. Il caso di Pisa sembra essere un ulteriore salto di qualità: due RSA e un centro diagnostico, un vero e proprio polo sanitario privato.

Il problema è serio: una concorrenza che presto sarà insostenibile per le RSA pubbliche. Infatti, le strutture sopra elencate si convenzionano con il pubblico, di fatto portando via utenti alle strutture pubbliche senza al contempo far scendere i prezzi, senza che vi sia un aumento delle quote sanitarie previste dalla Regione. E quindi i primi a farne le spese saranno i lavoratori delle strutture pubbliche, come denunciava già nel 2023 la Cgil – funzione pubblica Pistoia e Prato.

A farne le spese è perciò soprattutto la gestione pubblica del socio-assistenziale.

Qua non siamo davanti solo alla svendita al privato dei servizi che il pubblico dovrebbe garantire. Quello a cui stiamo assistendo è la trasformazione dell’assistenza agli anziani in una fonte di profitto per un monopolio di fatto, gestito da poche grandi imprese che si spartiscono i profitti, chi della costruzione, chi della proprietà, chi della gestione.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...