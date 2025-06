Variazione di Bilancio: aumentano i soldi per i bonus di altri 700 mila euro. Nessun euro per il passaggio dei servizi dalla Sds al comune. Le nostre proposte

Nella variazione al bilancio da 20 milioni di euro la Giunta Conti non stanzia un euro sul potenziamento dei servizi sociali per le fasce più deboli della popolazione.

E’ questo il dato scandaloso che emerge dalla proposta di delibera che sarà in discussione lunedì 30 giugno in Consiglio comunale. Le uniche risorse nel capitolo del sociale sono, infatti, un aumento di 700 mila euro che la Giunta Conti stanzierà per i bonus: gatto, cane, mamma, carta spesa, etc. Non un euro in più è previsto per servizi come l’emergenza abitativa e per quelli relativi alla alta marginalità che dal primo luglio il Comune riprenderà dalla Società della Salute. La motivazione è che ad oggi gli stessi uffici non hanno un quadro complessivo di quanto costerà la gestione comunale degli stessi e quindi si vedrà nei prossimi mesi, a conferma ancora una volta che siamo davanti ad un salto nel buio della Giunta Conti senza alcuna preparazione.

Nel merito dei bonus siamo di fronte ad una carità pelosa che al contrario aumenta le diseguaglianze e produce assistenzialismo, sperperando il denaro pubblico: basti pensare che tra il 2023 e il 2024 le risorse stanziate per ogni tipo di bonus possibile ammonta ad oltre 2 milioni e 600 mila euro e nel 2025 il trend sarà in aumento.

I tanto declamati “interventi di contrasto alla povertà” adottati da questa amministrazione comunale in questi anni, infatti, non sono stati altro che la distribuzione a pioggia di notevoli varietà di bonus quando, invece, l’obiettivo primario delle politiche pubbliche dovrebbe essere la promozione di una società equa, solidale e inclusiva, costruendo opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone più vulnerabili e garantire la piena partecipazione sociale.

A questo si aggiunge che in questi anni la modalità di distribuzione di questi aiuti è avvenuta senza alcun progetto con la persona, senza alcun intervento di integrazione con le altre misure messe in atto dai servizi territoriali, senza alcuna valutazione professionale del bisogno personale e sociale e senza verifica di efficacia.

La Giunta Conti al posto di provare a destabilizzare e uscire dalla Società della Salute dovrebbe presentare, cosa che non ha mai fatto in tutti questi mesi, la rendicontazione degli esiti di questa politica di distribuzione di emolumenti.

Nei fatti in questi anni, con questo mare di denaro speso in bonus, la destra ha depotenziato i servizi pubblici che sono gli unici che consentono di affrontare le radici profonde della povertà, creando opportunità di sviluppo personale e collettivo e riducendo la dipendenza dalle misure assistenziali, e che possono costruire percorsi per l’autonomia della persona e la emancipazione dal circuito assistenzialistico e dalla cronicità.

Per questo abbiamo presentato 2 emendamenti alla variazione di bilancio. Con il primo proponiamo di stanziare i 700 mila euro non per i bonus ma per il potenziamento dei servizi a partire dall’aumento stabile a 34 euro della quota capitaria del Comune di Pisa verso la SdS. A dimostrazione ancora una volta che i soldi ci sono e che è una questione di scelte se tutelare tutte e tutti i cittadini in difficoltà dell’area pisana o meno. Con il secondo chiediamo che i 350 mila di euro che sono accantonati dal Comune per il debito nei confronti della Sds per i servizi di assistenza specialistica realizzati negli anni 2018-2022 e non ancora saldati.

Con questi 2 provvedimenti ci sarebbero tutti i presupposti per andare prima ad approvare nella assemblea dei soci della Sds il piano di riequilibrio e quindi procedere ad una profonda riorganizzazione del consorzio e della sua organizzazione amministrativa, contabile e finanziaria.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

