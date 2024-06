Variazione di bilancio della giunta: più spese per le luci di natale, tagli per lavoratrici delle pulizie. Le nostre proposte: contrasto emergenza climatica, più servizi sociali e diritti per tutt3

Variazione di bilancio: si aumentano le spese per gli eventi natalizi e si tagliano quelle per le lavoratrici delle pulizie. Le nostre proposte per contrastare l’emergenza climatica, sostenere i servizi sociali e i diritti per tutte e tutti

Lunedì il Consiglio comunale discuterà la proposta di variazione di bilancio della Giunta con la quale si stabilisce l’uso che si farà dell’avanzo di amministrazione.

Noi presenteremo un pacchetto di emendamenti (unica forza politica ad averne depositati) inerenti i diritti delle lavoratrici in appalto, il sostegno ai servizi sociali, il contrasto all’emergenza climatica, la salute della cittadinanza, la qualità dell’aria e gli interventi nei quartieri, la manutenzione delle scuole elementari e degli asili nido nonché i progetti per l’educazione alle differenze.

Infatti all’interno della variazione di bilancio l’amministrazione comunale prevede una significativa riduzione, pari a 750 mila euro, delle somme stanziate per le manutenzioni della fognatura bianca, delle scuole elementari, dell’illuminazione pubblica e degli gli asili nido mentre in maniera significativa aumenta le risorse destinate a materie come la videosorveglianza, con un nuovo accordo quadro da 600 mila euro, e le illuminazioni natalizie.

Le nostre priorità sono differenti. Prima di tutto abbiamo redistribuito le risorse spostando gli incrementi previsti per videosorveglianza e illuminazioni natalizie destinando nuovamente alle manutenzioni i 750 mila euro che erano stati tagliati, consapevoli che saranno comunque insufficienti a garantire i normali interventi che saranno necessari in questa seconda parte dell’anno.

Se si analizza nel dettaglio la variazione risulta evidente che nel triennio 2024-2027 tra illuminazioni natalizie ed eventi di Natale la Giunta Conti intende stanziare, attraverso 2 accordi quadro, 1 milione e 500 mila euro.

Noi prevediamo di cancellare gli aumenti previsti per i mercatini natalizi del 2024 stanziando invece 120 mila euro per realizzare percorsi di formazione nelle scuole dedicati a: a) educazione al consenso, sentimentale e sessuale; b) contrasto e prevenzione di ogni discriminazione dovuta all’orientamento sessuale e all’identità di genere ; c) promozione del benessere delle persone; d) contrasto a bullismo e cyberbullismo; questi percorsi sono rivolti a docenti, classi e famiglie di tutto il territorio cittadino e in ogni grado scolastico in base a bisogni e competenze della popolazione che ne fruisce.

Allo stesso modo abbiamo proposto di non procedere all’aumento delle spese per le illuminazioni natalizie stanziando i 250 mila euro previsti per realizzare la strategia di sostenibilità ambientale per il Comune di Pisa allo scopo di tendere alla riduzione a zero delle emissioni locali nette di gas serra sul territorio comunale entro il 2030 per rispondere all’Emergenza Climatica dichiarata dal Consiglio comunale.

Altra proposta che rilanciamo è quella di uno stanziamento da 120 mila euro, che abbiamo avanzato con un emendamento ad hoc, per la realizzazione di centraline per il controllo della qualità dell’aria nei quartieri di Porta a Mare e Riglione – Oratoio. Si tratta di una misura che da anni le persone residenti richiedono senza che, prima il centrosinistra e poi la destra, nonostante la falsa retorica sull’attenzione ai quartieri e alla salute, hanno mai realizzato.

Inoltre, come già denunciato specificatamente in queste settimane, nella variazione della Giunta comunale si tagliano le risorse per le lavoratrici dell’appalto delle pulizie. Per la nuova gara per un appalto della durata di 5 anni sono stanziati 1.830.000 euro comprensivi di IVA e dei costi connessi, il che equivale alla cifra irrisoria di un 1 milione di euro netti. Si riducono così di centinaia di migliaia di euro le risorse, già insufficienti, stanziate nel 2019 quando il bando prevedeva una base d’asta di 1.794.257,78 euro IVA esclusa, poi assegnato con un ribasso del 23,42%. La Giunta Conti fa cosi una scelta che definiremmo “vergognosa”, senza alcun confronto con i sindacati. Con il nostro emendamento chiediamo di modificare la previsione di 1.830.000 euro per questa gara, aprendo un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali e le lavoratrici, aumentando le risorse da stanziare e valutando anche un percorso di reinternalizzazione del servizio.

L’ultimo pacchetto delle nostre proposte riguarderà, infine, la Società della Salute e i suoi gravi problemi di bilancio. Proporremo in primo luogo di aumentare la quota capitaria versata dal Comune di Pisa andando progressivamente verso i 34 euro per ogni residente indicati dalla stessa relazione dei Revisori dei Conti al bilancio di previsione della SDS. A fronte di una situazione così evidentemente pesante la destra preferisce continuare la propaganda della sua carità pelosa fatta di bonus distribuiti a pioggia: voucher al posto di servizi, continuando a sprecare denaro pubblico con operazioni inefficaci come i bonus mentre si aumenta a dismisura la spesa per l’albergazione, oltre 1 milione e 400 mila euro nel 2024, invece che assegnare le case. Con un emendamento chiediamo di stanziare le risorse dei bonus, per quasi 300 mila euro, in servizi e abitazioni.

Infine nella proposta della Giunta Conti si prevede di stanziare un milione di euro per l’acquisto di una ventina di nuove postazioni per gli operatori commerciali del Duomo, a cui se ne aggiungeranno altri 2 milioni nel 2025. Abbiamo sempre criticato questa operazione checome abbiamo fatto emergere in commissione, appare oggi ancora più insostenibile perché del tutto nebulosa e assolutamente poco chiara nei criteri per la concessione e per la determinazione dei canoni. Ne chiediamo perciò l’immediata sospensione.

