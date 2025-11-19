Variazione di bilancio: le nostre proposte su emergenza abitativa, patrimonio immobiliare, zone 30 e difesa dei servizi sociali

Arriverà domani in consiglio comunale l’ultima variazione di bilancio prima della discussione del bilancio preventivo 2026-2028.

Riteniamo che sia molto grave che si voglia provare a far passare diverse operazioni immobiliari tra il Comune di Pisa e la Patrimonio Pisa srl, detenuta al 100% dallo stesso Comune, senza le relative delibere del Consiglio comunale, unico organo titolato a decidere. Si tratta di un fatto grave che si inserisce in un metodo di governo della destra fatto di continue forzature. In particolare nella variazione si prevede il conferimento da parte del Comune alla Patrimonio Pisa di beni per oltre 11 milioni di euro: la Leopolda, l’ ex-mensa Cpt e alcuni uffici ad Ospedaletto nel centro Fermi.

E’ da evidenziare inoltre che solo l’11 novembre, quindi ben dopo la redazione della variazione di bilancio con i relativi pareri, la giunta abbia dato mandato agli uffici per le stime di questi beni e le relative operazioni societarie.

Siamo di fronte ad un vero e proprio pasticcio che va azzerato e per questo abbiamo presentato un emendamento per cancellare questi conferimenti. Al riguardo ribadiamo la nostra assoluta contrarietà sul conferimento della proprietà della Leopolda alla Patrimonio Pisa.

Oltre a questi emendamenti presenteremo anche alcuni ordini del giorno riguardo ad alcune vertenze che da tempo portiamo avanti con i cittadini e le cittadine senza che vi sia alcuna risposta da parte della Giunta Conti. In primo luogo depositeremo un documento condiviso con gli inquilini del Villaggio Cento Fiori che stanno vivendo da giorni una situazione drammatica a seguito di crolli negli edifici dovuti ad infiltrazioni d’acqua per le mancate manutenzioni: proponiamo che nel bilancio preventivo si stanzino le risorse necessarie per tutti gli interventi di messa in sicurezza e ripristino sia delle cantine sia dei tetti, come da indicazioni dei Vigili del Fuoco. Nel bilancio preventivo le risorse ci sono, basta partire dalla cancellazione della realizzazione del nuovo parcheggio al Giardino Scotto per recuperare subito e rendere disponibile un milione e mezzo di euro.

Inoltre sempre per quanto riguarda il diritto all’abitare rilanceremo con un secondo ordine del giorno le richieste che i sindacati degli inquilini hanno posto la scorsa settimana alla conferenza dei capigruppo: 1) stilare un protocollo di intesa con gli altri soggetti e enti coinvolti nella gestione degli sfratti (questura, prefettura, società della salute in liquidazione) da trasmettere anche all’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti competente; 2) avviare con urgenza una interlocuzione con la Prefettura per il ripristino della Commissione territoriale per il contrasto al disagio abitativo entro e non oltre la fine dell’anno in corso; 3) chiedere alla Prefettura di Pisa la sospensione dell’utilizzo della forza pubblica per tutte quelle situazioni di sfratto che non prevedano la presenza di una adeguata soluzione abitativa alternativa, anche temporanea; 4) attivarsi, anche mediante l’ANCI, per chiedere il ritiro del c.d. “Decreto velocizza sfratti” opponendosi fermamente a tutte le misure che verranno adottate al fine di velocizzare l’esecuzione degli sfratti soprattutto in assenza di adeguate soluzioni abitative che garantiscano il passaggio da casa a casa.

Metteremo anche al centro della discussione il progetto di Pisa città 30, che potrebbe partire con la recente proposta dell’Università di Pisa, per dare corpo ad una idea che avanziamo da anni e che la destra ha fino ad oggi bocciato rilanciando invece un piano della mobilità insostenibile, centrato sull’uso dell’auto privata. Città 30 significa non solo ridurre il limite di velocità, fattore comunque essenziale da molti punti di vista come ampiamente dimostrato dai fatti, ma anche riequilibrare gli spazi cittadini, ripensandoli non solo in funzione del transito e del parcheggio delle auto, ma della vivibilità e della percorribilità con gli altri mezzi. C’è bisogno di un vero e proprio di un cambio di mentalità, al servizio della popolazione attuale e futura, che come sempre richiederà i suoi tempi e un’introduzione graduale, ma il fine dev’essere chiaro e ben delineato: sostituire l’automobile come principale modalità per spostarsi senza limitare la libertà di movimento, anzi estendendola a chiunque qualunque siano le sue condizioni fisiche ed economiche, e riqualificare gli spazi liberati.

Infine porteremo un quarto ordine del giorno in cui rilanciamo, anche alla luce della mobilitazione dei sindacati, la necessità di investire le risorse necessarie da parte del Comune di Pisa e degli altri comuni per le assunzioni di assistenti sociali a fronte della gravissima carenza di personale e addirittura delle mancate sostituzioni delle lavoratrici in maternità.

Ancora un volta: casa, diritti, tutela del patrimonio pubblico, ambiente, giustizia sociale sono i pilastri della nostra controproposta di variazione al bilancio.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

