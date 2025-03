Variazione di bilancio: meno soldi a causa dei tagli del Governo Meloni e nessuna nuova risorsa per gli investimenti. Rafforzare agevolazioni per gli alberghi e cemento sulle aree verdi la ricetta della Giunta Conti

Arriverà lunedì in consiglio comunale la prima variazione al bilancio del 2025 e al programma triennale dei lavori pubblici da parte della Giunta Conti. A farla da padrone sono i tagli e la riduzione dei servizi e anche delle risorse comunali per gli investimenti.

Infatti iniziano a farsi sentire i pesantissimi tagli approvati dal Governo Meloni nella ultima manovra di bilancio. Secondo le stime presentate alla Camera dall’Ufficio parlamentare di Bilancio, nel periodo 2025-2034 i tagli ai trasferimenti per investimenti dallo Stato agli enti territoriali ammontano complessivamente a 8,9 miliardi, mentre l’aumento derivante dall’utilizzo degli accantonamenti dalla spesa corrente è stimabile attorno a 4 miliardi, cioè meno della metà.

Nel caso del Comune di Pisa questo significa per quanto riguarda il “Fondo obiettivi di Finanza pubblica” la maggiore spesa di 271 mila euro nel 2025, che diventeranno 543 mila euro nel 2026 e nel 2027 per poi aumentare ulteriormente. A questo si aggiunge la maxi stangata sulla Tari con aumento per le utenze domestiche e non domestiche tra il 6 e 7%.

Siamo così di fronte ad un circolo vizioso in cui a pagare sono sempre e solo i cittadini e le cittadine: il comune da un lato approva il nuovo piano finanziario da 38 milioni di euro e dall’altro stanzia proprie risorse per dare agevolazioni. In questo caso si tratta di 480 mila euro per la riduzione della TARI che non solo compenserà solo in piccola parte l’aumento che subiranno le famiglie ma una parte importante di questi fondi sarà destinata ad aumentare le agevolazioni per gli alberghi con superficie superiore ai 500 mq portando l’agevolazione già esistente dal 20 al 30%: una prebenda per nulla condivisibile

Per quanto riguarda gli investimenti non c’è un euro in più di finanziamenti, e i nuovi interventi si fanno solo con finanziamenti pubblici provenienti da altri enti tanto che alcuni interventi a lungo sbandierati dalla Giunta vengono posticipati al 2026 per mancanza di risorse e quindi per mantenere gli equilibri di bilancio: la sistemazione delle aree esterne alla nuova palestra del CEP (500 mila euro); la realizzazione delle opere di urbanizzazione di Piazza Viviani (500 mila euro); la riqualificazione di largo Petrarca (300 mila euro).

Si tagliano risorse per oltre 100 mila euro alle manutenzioni delle scuole di ogni ordine e grado per completare gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il PNRR perché la coperta è sempre più corta. E in questo quadro la sola priorità della Giunta è togliere risorse da alcuni interventi per realizzare il nuovo parcheggio in via Rindi, cementificando l’area verde di fronte alle scuole Mazzini.

Per questo abbiamo proposto un pacchetto di emendamenti con i quali chiediamo di stralciare questo progetto utilizzando le risorse per coprire le decine di migliaia di euro di tagli che si prevedono per le manutenzioni scolastiche, per la manutenzione dell’acquedotto Mediceo e per la riqualificazione di Largo Petrarca. Quest’ultimo è un intervento da anni e anni atteso dal quartiere Don Bosco ma che, secondo le previsioni della Giunta, verrebbe rinviato nuovamente al 2026.

Scuole, beni culturali, qualità della vita nei quartieri sono ancora una volta le nostre priorità contrapposte alla furia cementificatrice della destra che si era già manifestata con il progetto di realizzare un parcheggio all’interno del cortile delle scuole Filzi, poi bloccato grazie a una forte mobilitazione cittadina, a partire dalle proteste di quella comunità scolastica.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Emendamenti_variazione_bilancio_2025-2027

Emendamenti D.U.P. 2025-2027: Modifiche del Programma Triennale dei Lavori Pubblici

Emendamenti alla Variazione del Bilancio di previsione 2025-2027

