Vendita edifici di via Zamenhof: dopo il caso Paradisa, anche il centrosinistra che governa la Regione favorisce la speculazione invece di pensare a garantire i diritti Tutta loro la città, ma per colpa di chi?

Questa domanda è tutt’altro che retorica perché mette in evidenza il potere bipartisan della rendita senza freni. Un potere lontano dall’interesse pubblico che dovrebbe essere fondato sulla sostanziale uguaglianza nell’accesso ai diritti, tra cui quello allo studio.

L’ultimo, eclatante, caso è quello della messa in vendita da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (ovvero da parte della Regione Toscana) dell’edificio di via Zamenhof gemello a quello recentemente venduto dalla ASL ad Alberto Damasso, fondatore e amministratore di Satispay, che lo trasformerà in un hotel studentesco.

La Regione Toscana è infatti il soggetto politico che finanzia e che nomina i vertici dell’azienda (ricordiamo che l’AOUP incide sul bilancio regionale, denaro pubblico insomma, per oltre 4 miliardi di euro). Ecco, l’investimento e il reinvestimento di quelle risorse è, decisamente, un qualcosa che riguarda la giunta Giani.

Pesantissime sono quindi le responsabilità del Centrosinistra che governa la Regione Toscana e che invece di utilizzare il suo patrimonio affidandolo ad esempio all’Azienda Regionale per il Diritto allo studio per la realizzazione di una casa dello studente (vista la pesantissima carenza di posti letto pubblici per gli studenti e le studentesse), apre le porte a questa ennesima speculazione privata.

Non ci vuole molto a capire che l’ipotesi di acquisto di questo palazzo, magari da parte dello stesso soggetto privato, potrebbe puntare alla creazione di un unico grande centro studentesco privato: un affare che potrebbe ingolosire chi progetta questo investimento, agendo in quello che ormai è un vero e proprio business che si moltiplica in tutto il paese con grandi guadagni per gli investitori e perdita di possibilità di un futuro diverso per chi vorrebbe studiare, ma proviene da una famiglia a basso reddito.

Oggi, a Pisa, il peso di questa responsabilità nel fare un altro passo verso le disuguaglianze, ricade tutto sulla Giunta Giani che con grande ipocrisia si dice promotrice di diritti, ma poi, nei fatti, si muove sugli stessi binari della Destra che governa il Comune di Pisa, esattamente come accaduto con l’ex casa dello studente Paradisa.

L’immobile di via Zamenhof è già di fatto nelle mani della Regione, essendo di proprietà dell’AOUP, e facilmente avrebbe potuto essere convertito in uno studentato pubblico per andare a coprire gli oltre mille posti che mancano per soddisfare gli aventi diritto in graduatoria DSU. E magari poteva essere la volta buona che la porta tra via Donadoni e via Zamenhof veniva davvero riaperta per consentire il prolungamento della ciclabile e quel passaggio pedonale che tanto migliorerebbe la vivibilità del quartiere e che l’assessore Dringoli aveva promesso di riaprire entro fine anno (forse non intendeva il 2025?).

La scelta è invece quella di mettere sul mercato un bene pubblico (che ricordiamo essere stato utilizzato fino al 2018), che con qualche investimento avrebbe potuto assumere un ruolo centrale per la garanzia del diritto allo studio nella nostra città.

I diritti non si costruiscono con manifesti propagandistici, ma si realizzano attraverso scelte concrete, come quelle di governo e gestione del territorio. Svendere immobili al mercato privato, così come avviene per l’ex ospedale di Calambrone, è una scelta precisa, del tutto contraria alla riconversione del patrimonio pubblico per una fruizione pubblica.

Il business degli student hotel acquista invece sempre più forza e pervasività, sostenuto anche dal Governo Meloni, che per essi stanzia ben 60 milioni di soldi pubblici e in cui solo una piccola percentuale (e solo per 12 anni, poi andrà tutto sul mercato privato) sarà destinata a studenti e studentesse a basso reddito.

Questo è quello che richiede il partito trasversale della rendita e con la vendita di via Zamenhof, anche la Regione Toscana lo accontenta, schierandosi con tutta evidenza dalla parte dei privilegi, con buona pace di chi non avrà un reddito adeguato a permettersi il “diritto” di studiare.

