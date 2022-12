Vendita Handling Toscana Aeroporti: frutto avvelenato della privatizzazione del Pd. I soci pubblici nel CDA si esprimano chiaramente contro

Ancora una volta Toscana Aeroporti aveva cercato di operare in silenzio sulla vendita dell’handling come abbiamo denunciato ripetutamente in queste settimane, promuovendo anche una seduta della seconda commissione consiliare di controllo e garanzia con l’audizione delle organizzazioni sindacali.

Le preoccupazioni dei sindacati e le nostre denunce erano purtroppo ancora una volta fondate sul modus operandi della società che gestisce i due scali di Pisa e Firenze. Si svolgerà, infatti, oggi il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti per dare il via libera alla vendita dell’handling e quindi di centinaia di lavoratori e lavoratori di TAH alla società GH, riguardo alla quale ad oggi non ci sono garanzie sulla solidità economica e finanziaria.

Questo è l’ennesimo frutto avvelenato della privatizzazione che il PD e il centrosinistra hanno realizzato negli scorsi anni svendendo il sistema aeroportuale toscano a Corporacion America. La multinazionale prova così oggi a liberarsi “del costo” dei lavoratori e delle lavoratrici, preferendo investire nella società Toscana Aeroporti Costruzioni per prepararsi alla realizzazione della nuova pista di Peretola e agli affari connessi a questa grande opera.

Noi ribadiamo la nostra assoluta contrarietà a questa decisione fondata su mere logiche di profitto che Toscana Aeroporti vuole realizzare con la vendita dell’handling, come dimostrato anche dal disinvestimento in questi anni in questo comparto, che le stesse organizzazioni sindacali hanno ribadito negli scorsi giorni in commissione.

Chiediamo che i rappresentanti di parte pubblica nel Consiglio di Amministrazione si oppongano con forza alla vendita, votando contro questa scelta. Al contempo rilanciamo l’urgenza di un incontro tra i soci pubblici e le organizzazioni sindacali per mettere al centro la tutela del lavoro e di tutti i livelli occupazionali e salariali sia dei dipendenti di Toscana Aeroporti Handling sia degli appalti non aprendo così ad un vero e proprio Far West.

E’ grave che la destra che sostiene il sindaco Conti abbia impedito una discussione nell’ultimo mese in consiglio comunale su questi temi.

Il consiglio comunale di Pisa si è già ripetutamente espresso contro la vendita dell’handling in questo anno e mezzo e quindi chiediamo politicamente che i rappresentanti di parte pubblica facciano altrettanto in tutte le sedi societarie. Da parte nostra sosterremo tutte le azioni di protesta e di mobilitazione che i lavoratori e le lavoratrici decideranno di mettere in atto.

Una città in comune

Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...