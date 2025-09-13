Venerdì 12 settembre audizione RSU Teatro Verdi e sindacati in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia

Si svolgerà venerdì in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia l’audizione della Rsu e dei sindacati presenti all’interno del Teatro Verdi. Si tratta di una seduta molto importante dopo quella svolta nel mese di luglio con il Presidente della Fondazione , Diego Fiorini, e del nuovo Direttore Generale, Alessandro Ferrari per fare un punto su cosa sta accadendo all’interno del Teatro sul fronte del lavoro ed occupazionale.

Come abbiamo denunciato negli scorsi mesi è in corso una vera e propria lottizzazione in corso da parte della destra su una delle più importanti istituzioni culturali della città. Tra consulenze e collaborazioni si creano posti ad hoc per rispondere alle esigenze politiche della maggioranza.

Un esempio lampante di questa lottizzazione politica della destra è la creazione del ruolo di consulente disegnato per uno degli esponenti di spicco sul territorio pisano di Forza Italia: Matteo Chimenti. E’ dello scorso aprile, infatti, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di due anni, dall’aprile 2025 all’aprile del 2027, destinato al giovane esponente del partito di maggioranza per svolgere “un incarico fiduciario di Responsabile del Coordinamento tra la Presidenza e la Direzione Generale della Fondazione Teatro Verdi di Pisa”. Che l’operazione non risponda alle esigenze di funzionamento è intuitivo ma a mostrarne l’assoluta inutilità per il Teatro sono le mansioni descritte nell’oggetto del contratto: “attività di coordinamento, supporto e consulenza necessari per garantire comunicazione efficace tra la Presidenza e il Direttore generale, con particolare attenzione alla gestione dei flussi informativi, all’analisi delle problematiche organizzative e alla facilitazione e semplificazione delle decisioni operative”.

Sarebbe da riderci se non stessimo parlando del futuro del Teatro Verdi e del funzionamento e della gestione da parte delle due figure apicali della Fondazione, il Presidente e il Direttore Generale. Si scrive addirittura che il consulente “dovrà fornire supporto alla redazione di documenti strategici, organizzare riunioni periodiche tra le due entità e monitorare l’implementazione delle decisioni prese”. Il compenso previsto, di 6 mila euro annui, dimostra che tutta questa operazione ha un altro segno. Si affida un ruolo così rilevante, che comprende persino la redazione di documenti strategici, a 500 euro al mese?

Nel corso della Commissione svolta a luglio Fiorini e Ferrari hanno rivendicato questo modello di costante ricorso alle consulenze esterne, delegittimando platealmente anche le professionalità interne del Teatro, svilendo le competenze del personale e alimentando sovrapposizioni di ruoli e incarichi. A questo si aggiunge la rivendicazione anche della utilità di consulenze a titolo gratuito, come quella al dottor Lombardini: un ossimoro inaccettabile parlare di lavoro gratuito: Una strada che va subito fermata.

Al contempo è bene accendere i riflettori anche sulle tante consulenze e collaborazioni che il Consiglio di Amministrazione del Teatro ha approvato negli ultimi mesi per diverse decine di migliaia di euro. Risulta poco spiegabile dal punto di vista erariale e anche organizzativo la decisione di affidare un incarico di addetto stampa e comunicazione, siglato sempre nel mese di aprile per un importo di circa 10 mila euro, per attività di comunicazione e promozione di due produzioni liriche della Stagione 2025/2026, attività che in quanto ordinarie sono proprie dell’ufficio stampa di un ente con le sue dotazioni.

Ma non solo. Ancora più preoccupante è la richiesta ad un avvocato fiorentino nell’aprile del 2024 per circa 10 mila euro di un “servizio di consulenza legale a seguito della determinazione da parte della Fondazione Teatro Verdi di procedere alla costituzione di una propria società in house cui affidare prestazioni strumentali o comunque connesse alla realizzazione delle attività che costituiscono scopo e finalità istituzionale dell’Ente”.

Particolarmente grave l’assenza di informazioni chiare e di risposte da parte del Presidente e del Direttore su questa ipotesi costituzione di una nuova società in house della Fondazione, tanto più che si è affidata una consulenza legale per avere un parere al riguardo senza alcun percorso pubblico di discussione e senza chiarirne finalità, missione e impatti sull’assetto futuro del Teatro Verdi.

Ripartiremo venerdì da questi temi per capire anche su tutti gli aspetti inerenti il piano del personale che cosa sta accadendo all’interno del nostro teatro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...