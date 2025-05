Pisa, venerdi 16 maggio: giornata internazionale contro la violenza e la discriminazione basata su orientamento sessuale e identità di genere

Venerdì 16 siamo stati presenti alla piazza chiamata da PinkRiot, insieme a tante altre realtà cittadine per la giornata internazionale contro la violenza e la discriminazione basata su orientamento sessuale e identità di genere.

Siamo in uno scenario politico in cui le destre europee e non solo stanno sistematicamente colpendo la comunità LGBTQ+. Lo vediamo con pratiche che vanno dall’uso costante del discorso d’odio nel dibattito pubblico e dalle le alleanze e i giochi di potere tra le destre e la galassia ProVita, fino a forme vere e proprie di criminalizzazione, come sta avvenendo in Ungheria con Orban, il cui governo ha recentemente adottato una norma che nei fatti andrà a vietare manifestazioni come i Pride.

La logica è quella di creare un nemico, che corrisponde a qualunque gruppo sociale sia visto come una minaccia per lo status quo, il sistema di potere e di privilegio, l’ordinato e decoroso “vivere civile”.

Lo vediamo con le minoranze, e lo stiamo vedendo con la criminalizzazione che il DDL Sicurezza introduce verso altri gruppi sociali “scomodi”, come gli ambientalisti, i movimenti contro la guerra e per il diritto all’abitare, chiunque si batta per diritti che sono scomodi al potere. Si crea il nemico, lo si criminalizza, lo si vuole ridurre al silenzio.

Ma noi non ci stiamo, e non ci staremo mai. Ogni lotta si intreccia e si parla, e noi ci impegniamo ad essere parte di questo processo.

Una città in comune

