Venerdì 30 ottobre aderiamo allo sciopero generale convocato dai sindacati di base e invitiamo alla partecipazione e alla mobilitazione, saremo a Pisa, a partire dalle ore 9:00 in Piazza Gaza

Come coalizione Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista) scendiamo in piazza a fianco delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti. La nostra presenza non è un semplice atto di adesione formale, ma la determinazione a denunciare un modello economico e politico devastante che stringe il nostro territorio e l’intero Paese in una morsa insostenibile.

Pisa è diventata a tutti gli effetti un hub centrale dell’economia di guerra e della logistica militare. Da anni denunciamo una tendenza sconcertante: si trovano centinaia di milioni di euro senza esitazione quando si tratta di armi e caserme, mentre si dichiarano costantemente “risorse finite” per sanità, scuola e sociale. Parliamo dei 520 milioni di euro destinati alla nuova mega-base dei Carabinieri (tra San Piero a Grado e Pontedera), dei 900 milioni stanziati per la manutenzione nei prossimi cinque anni dei velivoli C-130J della 46ª Brigata Aerea, e di quasi 2 miliardi di euro mobilitati per la Darsena Europa e il potenziamento dei Navicelli. Opere che nei fatti trasformano l’asse Pisa-Livorno in un polo marittimo e fluviale direttamente asservito alle esigenze militari della base USA di Camp Darby. A questo si aggiunge la trasformazione della rete ferroviaria locale in corridoio di Military Mobility, stendendo tappeti rossi alle logiche di profitto di colossi come Leonardo.

Mentre le risorse pubbliche vengono dirottate per finanziare l’economia di guerra e gli interessi estrattivisti delle multinazionali come ENI – dimenticando del tutto una vera transizione ecologica e incentivando la produzione di rifiuti con progetti impattanti come l’ossicombustore a Peccioli – l’economia reale del nostro territorio affonda. Lo dimostrano i casi emblematici di crisi industriale e delocalizzazione: dalla multinazionale Takeda, che a Pisa sceglie di smantellare reparti produttivi per delocalizzare a Vienna scaricando il costo sui lavoratori, fino alla profonda crisi che sta vivendo il distretto del Cuoio e della calzatura, con centinaia di lavoratori in cassa integrazione schiacciati dalle logiche di filiera e dall’esplosione dei costi energetici.

Nel frattempo, le politiche di sviluppo urbanistico della nostra città hanno del tutto rinunciato a programmare un lavoro di qualità. Si sceglie di consegnare il territorio ai grandi depositi della logistica della grande distribuzione e delle piattaforme di consegna diretta — da Amazon a Ikea, fino alle previsioni per la Coop a Porta a Mare — alimentando solo precarietà e ritmi di lavoro insostenibili.

Sul fronte dell’abitare, Pisa viene scientemente consegnata alla speculazione e alla rendita turistica. Si facilita chi vuole lucrare su studenti e visitatori, favorendo la nascita di Student Hotel privati fuori da qualsiasi logica di reale diritto allo studio. Mentre gli affitti e il costo della vita schizzano alle stelle, le piccole botteghe e i negozi di vicinato sono costretti a chiudere i battenti, lasciando dietro di sé un vuoto urbano che genera solo degrado e abbandono dei quartieri. Il Comune fa cassa svendendo il patrimonio e gli immobili pubblici, ma poi dichiara l’impossibilità di garantire i servizi essenziali alla cittadinanza per presunta mancanza di spazi e risorse.

Il risultato di questo modello è sotto gli occhi di tutti:

Una sanità pubblica sempre più svuotata, dove l’aumento dei ticket e le liste d’attesa interminabili servono a spingere a forza i cittadini verso la sanità privata.

Una scuola e un’università definanziate e sempre più disciplinate, dove a un clima di progressiva militarizzazione e linee guida autoritarie si risponde con la censura della libertà di insegnamento.

Ma la risposta sta arrivando proprio da chi questa scuola la vive. Se qualche anno fa i giovani sono scesi in piazza per la “sveglia sul clima”, oggi la protesta matura e grida a gran voce: “Soldi alla scuola e alla sanità, non alle armi!”, rimettendo al centro con forza i diritti sociali e la redistribuzione della ricchezza.

Il 30 ottobre saremo in piazza per dire che un’alternativa è necessaria e urgente. Non ci interessa soltanto un cambio di governo: serve un cambio di rotta radicale che metta in discussione le fondamenta economiche e sociali di questa società. Dobbiamo uscire dalla gabbia di un modello capitalista escludente e devastante per il pianeta, per affermare nuovi paradigmi basati sui beni comuni, sulla tutela dell’ambiente e su una programmazione che rimetta al centro i diritti del lavoro e la dignità del tempo di vita delle persone, oggi stressate ed esauste.

Appuntamento per tutte e tutti: Venerdì 30 Ottobre, ore 9:00 in Piazza Gaza.

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