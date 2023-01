NESSUNA BASE PER NESSUNA GUERRA

Alla fine di marzo 2022 il nostro gruppo consiliare scopre e rende pubblico il decreto del Presidente del

Consiglio Draghi e del Ministro della Difesa Guerini per realizzare il mega progetto di una nuova base militare

all’interno del Parco di San Rossore nel borgo di Coltano. 73 ettari, la dimensione di un intero quartiere di Pisa,

per accogliere una cittadella militare per i reparti speciali dei Carabinieri, al costo stratosferico di 190 milioni di

euro. Abbiamo organizzato una grande assemblea al circolo di Coltano a cui hanno partecipano centinaia di

persone, è la scintilla da cui parte una mobilitazione senza precedenti che mette insieme mondi diversi: nasce

il Movimento No Base – né a Coltano né altrove. Insieme abbiamo attraversato il 2 giugno, una manifestazione

di 10.000 persone che ha detto con forza: nessuna base per nessuna guerra. Oggi questa battaglia è ancora

aperta e ci aspettano mesi di mobilitazione con tutta la città per respingere al mittente l’economia di guerra e le

sue opere. Nella Pisa che amministreremo il Comune si opporrà attraverso tutte le azioni possibili contro la

realizzazione di questo progetto, a fianco del Movimento No Base e per destinare i 190 milioni di euro sottratti

dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per le priorità del nostro territorio: politiche sociali, contrasto al

carovita, welfare, politiche abitative e tutela del territorio.

La “Base di Coltano” è solo l’ultima delle infrastrutture di guerra che Pisa dovrebbe ospitare. Noi pensiamo, al

contrario di tutte le altre forze politiche della città, che Pisa non possa convivere positivamente con questo Hub

Militari: da Camp Darby, all’aeroporto militare, al Comando delle forze speciali dell’esercito, alla 46ª Brigata

Aerea e Brigata Folgore. Noi vogliamo una città demilitarizzata, in cui vi sia la riconversione ad uso civile di

Camp Darby, che promuova la cultura della pace, a partire dai luoghi della formazione, della cooperazione e

della risoluzione nonviolenta dei conflitti.