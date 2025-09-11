Via Benedetto Croce: sperimentazione ztl insufficiente e con orari sbagliati. Servono interventi strutturali potenziando il trasporto pubblico locale e la mobilità dolce

Alla fine la montagna ha partorito il topolino. E’ difficile valutare diversamente la decisione del Comune di Pisa rispetto alle pesanti criticità inerenti la mobilità e la sicurezza stradale che da anni, insieme a studenti, docenti, e associazioni ambientaliste denunciamo sul traffico in via Benedetto Croce.

L’istituzione sperimentale di una area pedonale a partire dal 15 settembre, giorno di inizio della scuola per 2 settimane, dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.30 è non solo largamente insufficiente, a dimostrazione della mancanza di qualsiasi strategia complessiva dell’amministrazione comunale sulla mobilità in quella zona della città, ma anche largamente infondata. Infatti rispetto alle 2 settimane di adozione del provvedimento, ad esempio, per tutta la prima settimana gli studenti e le studentesse degli Istituti Superiori che affacciano sulla strada, usciranno alle 12 la prima settimana e forse alle 13 solo dalla seconda settimana. Quale è il senso allora degli orari adottati nella determina comunale? Sembra che sia mancato un confronto anche minimo con le stesse scuole prima di approvare l’atto.

Si rischia di fare l’ennesimo buco nell’acqua e di non aver alcun quadro degli effetti del provvedimento assunto.

A questo si aggiunge che proprio rispetto alla sicurezza è del tutto inadeguata l’autorizzazione ad entrare nella zona pedonale dei mezzi a motori a 2 ruote. Chiediamo quindi che si proceda a modificare la durata della sperimentazione, gli orari in cui è attuata e i soggetti che sono o meno autorizzati ad entrare.

Ma non solo. Il provvedimento così assunto senza delle scelte complessive rischia solo di spostare il traffico da via Benedetto Croce su Piazza Guerrazzi, congestionandola. Occorrono misure di potenziamento del trasporto pubblico e di incentivo ad utilizzarlo, una messa in sicurezza delle piste ciclabili, riducendo l’utilizzo dell’auto privata, altrimenti non si affrontano i problemi strutturali della mobilità e simili sperimentazioni diventano palliativi inefficaci.

Su questo fronte cosa ha fatto l’amministrazione comunale per l’avvio dell’anno scolastico? Ad oggi nulla e questa è la cosa più preoccupante su cui occorre con urgenza intervenire.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

