Via Maccatella: la destra boccia la mozione, ma la mobilitazione prosegue

Con il voto contrario alla mozione popolare la destra ha chiarito ancora una volta quale sia la parte della città che vuole ascoltare e con cui intende fare accordi: i costruttori e lo fa attraverso la peggiore forma di chiusura, quella che finge un ascolto ma nei fatti chiude con questa bocciatura in consiglio il dibattito.

La realtà è che nonostante le intenzioni della giunta il conflitto non si chiude perché la città intende riappropriarsi dei suoi spazi nei quartieri, della pisa del futuro, tutelando il territorio e l’ambiente in questo noi siamo state e saremo al loro fianco.

Diritti in Comune: Una città in Comune – Rifondazione Comunista Pisa

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